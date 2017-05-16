純淨遙遠的無人島嶼  遍佈世上最多的垃圾

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）根據一份澳洲和英國合作的研究顯示，太平洋一座無人島嶼亨德森島(Henderson Island)被發現是全球塑膠垃圾密度最高的島嶼。

《BBC》報導，這份由澳洲與英國合作進行的研究指出，這座位於太平洋東南方的島嶼已成為「全球垃圾集中地」，在沙灘上遍佈著3,770萬件垃圾，整座島嶼的廢棄垃圾密度高達每平方公尺671件垃圾，總計有17公噸，澳洲塔斯馬尼亞大學的Jennifer Lavers說，「亨德森島上的多數垃圾都是一次性垃圾。」

由於亨德森島位處太平洋海流帶上，代表它匯聚了大部份船隻與南美洲漂流過來的垃圾，研究人員希望透過研究結果，可以讓人們重新思考他們與塑膠的關係。

除了捕魚廢棄物，大宗垃圾還包括日常用品如牙刷、打火機和刮鬍刀，Lavers說，「陸蟹會把寶特瓶蓋、容器和瓶瓶罐罐當成自己的家」，「這畫面乍看之下很有趣，但塑膠品是老舊銳利的，易碎又有毒」，Lavers說。

其他廢棄物還包括各種形狀、顏色、尺寸的安全帽。

亨德森島被聯合國教科文組織列為環狀珊瑚礁島，擁有豐富與獨特的生態環境，以10種植物和4種鳥類物種聞名，是世界上為數不多未受人類破壞、保存完整的珊瑚礁島之一。

不過亨德森島距離主島皮特肯群島(Pitcairn Island)約190公里，距離智利約5,000公里，座落在南太平洋環流帶上，南赤道洋流會經南美洲西岸向北流，Lavers解釋，「這說明了塑膠廢棄物是如何在全球規模上影響著生態環境。」

Lavers說明，「現今幾乎世界上每座島嶼或每個海洋物種都因人類的垃圾而在不同方式受到影響，沒有任何一個人或國家可以倖免，而塑膠垃圾對海洋的影響又更為嚴重，因為塑膠會漂浮且永久存在。」

一個遠離人煙的太平洋島嶼竟也受到人類大量丟棄垃圾的影響，汙染的範圍其實已無國界，需要人類認真對待。