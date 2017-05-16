全新iPad報到！中華電信5月17日正式開賣

果粉們請注意，2017全新一代iPad旋風登台！中華電信5月17日起正式陸續開賣iPad全新機型，為滿足客戶多元購機需求，推出「智慧大玩家+方案」、「4G學生平板優惠方案」及期間限定「行動1 + 1方案」購機方案。申辦指定「智慧大玩家+方案」註1，月付999元，iPad Wi-Fi 機型(32GB)只要0元就可輕鬆入手，4G上網無限瀏覽不降速，一次擁有平板大螢幕及高速飆網雙重享受！若選擇月付799元，iPad LTE機型(32GB)購機價6,990元，而iPad Wi-Fi機型(32GB)僅2,090元，前六個月享4G上網無限瀏覽、第七個月起還有超大上網瀏覽量25GB。現在申辦「智慧大玩家+方案」還可搭配精采Hami包註2，月付99元可享Hami加值服務多選一，再享購機折價500元！

針對學生族群，可選擇「4G學生平板優惠方案」，月付689元，前六個月享4G上網無限瀏覽、第七個月起每月25GB的超大上網瀏覽量，iPad Wi-Fi 機型(32GB)只要3,590元註3！此外，中華電信特別為學生加碼多項加值服務優惠，除可同步享精采Hami包優惠，再加碼贈送UUPON點數100點，時下最夯的iPad不必花大錢就能輕鬆入荷！

全新一代iPad也適用於「行動1 + 1方案」，凡第1門申辦金讚方案1,199元(含)以上資費，新申租或攜碼移入的第2門門號立即享月租費半價優惠！平板購機第2門最低月繳只要199元，即可享5GB行動上網量，iPad 指定機型購機價萬元有找；第2門若月付499元則可享4G上網吃到飽，iPad Wi-Fi機型(32GB)購機價8,590元註4！現在申辦「行動1 + 1方案」，寵愛自己也寵愛家人，立即享受！