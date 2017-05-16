「中華電信2017數位創新應用系列賽」 發掘新世代創意思維

中華電信2017數位創新應用系列賽，再次發出英雄帖，要發掘新世代的創意思維，展開三大系列賽事分別為「MOD微電影金片子創作大賽」、「Hami軟體開發大賽」、「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」，祭出高額重賞，由中華電信提供數位創作絕佳舞台，扮演領頭羊角色，邀請台灣數位領域創作高手來PK，選出菁英中的菁英，引領台灣邁向「創新·創意·創世代」的新境界。

數位創新應用系列賽自2001年起開始舉辦，現已是眾所皆知的數位界年度大事，如果你希望在影視產業展露頭角，可以參加「MOD微電影金片子創作大賽」，最高有機會獨得300萬獎金，作品還能上架中華電信MOD平台；如果你是APP程式開發高手，中華電信提供最高百萬總獎金，邀你大試身手，更有特別為年輕高中職學生設立的最佳表現及最佳潛力獎；如果家中有愛說故事的小朋友，可以透過FunPark童書夢工廠APP創作數位繪本並參賽，小朋友的創意故事有機會上架APP，讓眾多網友免費下載閱讀。歡迎各路好手前來挑戰，讓中華電信幫你圓夢！

2016年，中華電信「MOD微電影創作大賽」網羅各界名人、創作好手齊聚，參賽件數高居國內同類型賽事之冠。今年，中華電信MOD再次與台北市電影委員會合作，鼓勵國人及青年學生為數位影音創作注入新血。本賽事共分成片長十五分鐘的校園組、社會組，及片長三分鐘的金片組，各組將選出首獎、優選、佳作及入圍等作品，首獎可獲最高100萬元獎金，還有機會獲得中華電信合作獎100萬、愛爾達劇本合作獎80萬。本賽事更特別增設日舞紀錄片合作獎30萬、4K影片特別獎20萬(需符合4K規格3840x2160)及最佳動畫獎10萬，參賽者最高有機會獨得300萬元獎金。同時，所有入圍作品均以HD高畫質上架中華電信MOD平台，想迅速嶄露頭角、成為下一個李安，「MOD微電影創作大賽」是年輕人走向影視產業的重要橋梁。