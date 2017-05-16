2017年富邦投資論壇更添國際色彩

「2017年富邦投資論壇」即將邁入第十一屆，今年將於5月23及24日，於台北晶華酒店舉辦，為業界頗負盛名的產業論壇。今年富邦將針對電動車及自駕車的發展議題，邀請兩岸業者及專家共同討論；此外，看準國人海外投資風氣日盛，也特別邀請東京交易所與印度Kotak與會，為國內投資人剖析日本及印度市場的經濟與投資機會；而在看好台股上攻萬點的契機下，今年更力邀知名財經專家謝金河社長出席演講，共同為台股的未來把脈。

2013年日銀實施QQE寬鬆貨幣政策，因QQE除了購買日本公債券，亦投資於日股ETF，政府資金成為日股新動能，也帶動日股一波強勁的漲勢，因此，今年的富邦投資論壇，特別邀請東京交易所專家，帶來日股特色簡介外，更針對安倍新政帶來的經濟效果及前景做詳盡剖析。而印度為僅次於中國的人口大國，2016年成功完成GST貨物商品稅改革後，已為外資投資印度鋪平道路，第四季廢鈔改革經歷短期調整後，政府收到為數不少補稅款，亦成為推動基礎建設資金來源，在本次的論壇中也將針對改革後的印度市場提出展望說明。

另外，今年科技業有兩大盛事，一是蘋果全新功能的iPhone即將上市，另一則是平價的Tesla Model 3電動車即將投產，相較於已步入高原期的全球智慧型手機市場，富邦認為具有環保節能優勢的電動車，正處於市場萌芽期，長期發展性更值得期待，因此在「2017年富邦投資論壇」中，特別邀請到兩岸電動車產業鏈中的知名企業管理高層與學術專家與會，共同探討各國政策、電池技術以及電動車成長潛力等市場關注議題。同時，富邦也邀請昂納科技、華潤水泥、富智康、奇景光電..等海外掛牌公司來台與投資法人交流，連同國內上市櫃公司的邀約，今年度約有近30家海內外企業共襄盛舉，富邦表示在論壇主軸國際化及聚焦電動車產業下，預估有更多投資法人機構出席。