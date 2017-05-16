美麗信11週年慶 【五重驚喜酬賓歡慶】壽星免費用餐

美麗信花園酒店11歲囉!即日起至6/15日推出「一路成長˙一起同樂」主題活動，並結合酒店2樓全新開幕池畔餐廳酒吧【光廊Light Café】 及【JIU BAR】，推出一系列迷死人超值回饋專案，有低於7.5折的超值餐券、壽星免費用餐、近3折住宿券等超高CP值活動等著品味嘉賓與我們分享生日喜悅！

即日起週年慶期間，只要嘉賓入住美麗信花園酒店或用餐現場消費金額達NT$1,000，即可獲得一張幸運抽獎券，抽獎總價值超過30萬元！抽抽樂最高獎項為「雙人蘇美島來回機票」，此外還有「11元台北美麗信套房住宿券」、「11元新竹美麗信花園閣樓套房住宿券」、「Vigor兒童游泳課程體驗券」、「泰晶殿足身舒壓券」…等，還有其他更多超值贈品，準備要與嘉賓同慶歡度美麗信11週年慶！

美麗信11週年「一路成長˙一起同樂」餐飲住宿回饋活動如下：

※雨林餐廳-低於7.5折午晚間超值自助餐套組 ＆ 壽星同慶免費吃活動

低於7.5折的餐廳現場及官網獨賣的超值自助餐券，讓嘉賓不分平假日或午晚間皆可使用！此外，雨林餐廳更推出【壽星同慶專案】，只要週年慶期間壽星偕友人2人以上同行，可享不限次數當月份壽星用餐免費，若壽星身分證字號有連號11者，更加碼贈送六吋生日蛋糕乙份。

※九宮格外帶點心坊-1+1甜點自由配 只要NT$110

最受歡迎的美麗信繽紛甜點，週年慶期間推出難得的優惠，九宮格外帶點心坊外帶甜點1+1任選2項只要NT$110，點心坊用甜蜜蜜的價格與嘉賓同慶，值得您大買特買甜蜜品嚐。

※光廊Light Café、 JIU BAR每週一前菜+啤酒只要NT$220&壽星飲料買一送一

2樓池畔餐廳酒吧【光廊Light Café】還有【JIU BAR】，週年慶期間每週一限定推出「開胃啤酒餐」只要NT$220，餐點可任選價位280元前菜，及任選220元啤酒。此外JIU BAR更推出「壽星解渴專案」，凡週年慶期間內,壽星皆享當月份無酒精飲料買一送一大優惠！

此外，【光廊Light Café】及【JIU BAR】獨家週年慶餐飲回饋活動為「消費即時抽抽樂」，最高可立即享有1.1折超優折抵，還有其他餐飲折數回饋或主廚特製小點等獎項等嘉賓來試手氣！

※台北美麗信豪華客房低於4折超優惠

雙人入住台北美麗信豪華客房，含2客雨林繽紛百匯自助午餐，並可使用健身房、三溫暖、戶外溫水泳池等，此外，獨享延遲退房至下午14:00(原為11:00前退房)。

※台北館+新竹館限量推出近3折「1+1雙城出遊住宿專案」

週年慶期間，特別結合新竹美麗信推出每日限量3間的「1+1雙城住宿專案」，凡週年慶期間，嘉賓入住台北館或新竹館豪華客房，即贈送另一館豪華客房之住宿券。