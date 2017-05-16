追查墨西哥毒品戰爭 國際新聞自由獎得主遭槍殺

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）曾在2011年獲頒「國際新聞自由獎」(CPJ International Press Freedom Awards)的墨西哥記者哈維爾·瓦爾迪茲·卡德納斯(Javier Valdez Cardenas)於昨(15)日中午在墨西哥西部錫那羅亞州(Sinaloa)的辦公室被槍殺。

他是墨西哥兩個月來第五位喪命的記者，更是第二位被謀殺的知名記者，另一位名聲響亮的調查記者Regina Martinez Perez於2012年在家中被侵入者嚴刑拷打後勒斃，震驚國內外。

卡德納斯長期追蹤墨西哥毒品戰爭的販毒行為與組織犯罪，出過多本書描述墨西哥嚴重的毒品問題，並創立報紙Ríodoce來利用媒體發聲；致力於推動全球新聞自由與捍衛記者權益的美國非政府組織「保護記者委員會」(CPJ, Committee to Protect Journalists)，為了表彰他在面臨攻擊、監禁等生命威脅時仍致力推動新聞自由，頒發了國際新聞自由獎給他，但是卡德納斯終究還是因為自己追求的理念，付出了生命代價。

一名匿名官員表示，卡德納斯在錫那羅亞州最大城庫利亞坎(Culiacan)、他自己創立的報紙Ríodoce辦公室附近被槍擊，墨國總統尼托(Enrique Pena Nieto)已經下令將「徹查」此事。

Ríodoce的聲明指出，事發當時卡德納斯正開車前往辦公室，隨後在路上被攔截槍殺，另一家報紙La Jornada則指稱，卡德納斯被從車上拖下後，行兇者朝他連開數槍將他擊斃。

雖然卡德納斯的兄弟Rafael告訴《法新社》(AFP)，卡德納斯這段時間言行正常，看不出有受到生命威脅的跡象，在遇害前幾個禮拜，卡德納斯曾告訴保護記者委員會，似乎有人打算對他不利，不過為了不把家人、朋友牽連進這個危險的行業裡，他通常避談自己的工作內容，所以Rafael就算不知道他身處危險當中，倒也合情合理。

抱持著「我不入地獄，誰入地獄」的想法，卡德納斯曾坦言，身為一個普通的人類，他也會害怕因此喪命，但是想到如果他不做，其他人就必須去做這件危險的事，他又覺得自己非做不可，因為唯有經過奮鬥，才能改變這個社會。

卡德納斯生前接受CPJ訪問時也說，在錫那羅亞州生活本身就很危險，身為一個記者更是讓危險程度遽升，必須要學會子彈從耳邊呼嘯而過時，也能處變不驚地生活下去。

事實上，根據無國界記者組織(Reporters Without Borders)的統計，墨西哥是全球記者被害人數最高的國家之一，僅排在戰亂頻仍的敘利亞和阿富汗後面，今年CPJ的報告中更是顯示，在2006年到2016年的10年間，共有21名記者在墨西哥遇害，所有兇手都仍逍遙法外。