催熟的水果有毒 會致癌？ 食藥署：莫恐慌

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）許多水果（例如香蕉）從樹上採收下來時，大多沒完全成熟，因此果農在將水果上市前會塗抹催熟劑。網路上近日流傳香蕉頭尾呈現綠色，其他部位為黃色，則是頭尾有塗抹催熟劑，而這種催熟劑會導致癌症，食藥署今（16）日特別出面為民眾解答。

食藥署表示，香蕉若在樹上自然黃熟，常常無法轉色及熟成一致，導致口感品質不佳，因此目前市售香蕉是先於綠熟期採收，後再以低溫催熟促使後熟，使香蕉熟成品質一致。

根據農委會指出，青蕉催熟是以低溫(14~20℃)催熟約5~7天，催熟的第1天利用酒精或電石(電土)產生微量乙烯，促使青蕉果皮逐漸退綠轉黃，絕無塗抹催熟劑，網路流傳之「頭尾綠香蕉」實際上是果皮轉色級數達第5級的香蕉。乙烯屬揮發性物質，會自然揮發消散，不會存在於香蕉內，而且乙烯是果實後熟過程中，本身就會散發出的植物荷爾蒙，因此對人體無害，並無致癌風險。

其實催熟劑廣泛被應用在水果後熟處理上，為避免緩慢的後熟過程造成消費者不便，像是木瓜及檬果等水果在裝箱時，業者通常會置入少量的電石，讓果實在運輸途中成熟更為整齊，以方便市場銷售。

早期農村把綠熟的檬果或香蕉，放到米缸中，或是點香燜熟，過 2-3 天後，便有水果香撲鼻而來，這是很多人兒時的記憶，而這也就是大家所說的「催熟劑 - 乙烯」作用。

另外，選購香蕉時，若表皮出現黑點，並非香蕉腐敗，反而是香蕉最香甜的時候。若民眾仍有疑慮，可以在食用前用清水沖洗。