點麥香魚餐回憶逝世父親  麥當勞廣告惹怒

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）麥當勞針對日前所發布的廣告公開道歉，批評者認為麥當勞消費了失親孩子的情緒，對此麥當勞公開道歉並解釋，影片原意並非批評者所言。

《BBC》報導，麥當勞最新的英國廣告描述著一位失去父親的孩子，急欲尋找父親與自己的連結，最後當他到麥當勞點了一份麥香魚套餐，他母親說，「這也是你父親最愛吃的。」

廣告試圖透過孩子到麥當勞尋找與父親的連結，希望能傳遞一些重要資訊，如麥當勞發言人表示，「廣告目的在凸顯麥當勞已經成為許多人日常生活的一部份，無論是成功或艱困時刻。」

但這支於5月12日公開、預計播放七週的廣告卻遭到許多團體批評，特別是喪偶的寡婦認為這支影片侵犯到他們，喪親慈善團體Grief Encounter說他們已經收到無數通來自父母的電話，說這支廣告已經嚴重影響到失親孩子心理。

37歲Sarah Fox的丈夫在兩年前過世，她說7歲的兒子一看到這支廣告才開始了解父親逝世的意義，她說，「這支廣告對他來說很困惑，也讓他很沮喪，他問我『為什麼畫面裡的男孩不難過』，以及『為什麼他能再次開心』。」

Sarah Fox認為麥當勞利用這種題材來製作影片以進行行銷的手段實在沒必要。

44歲的Tania Richman說她的雙胞胎孩子在去年失去父親，看到這支廣告後感到十分沮喪與受冒犯，她根本不知道該如何處理他們的情緒。

42歲的Leah Miller也對廣告上映後缺乏的心理支持體系感到擔憂，「孩子們看完廣告後應該想些什麼？一份簡單的餐點就能解決思親的痛苦嗎？」

Miller批評麥當勞廣告不負責任，沒有對這些受到廣告影響的失親家庭提供心理與情緒上的安撫，負責廣告監管的英國廣告標準局(Advertising Standards Authority)表示他們收到許多抱怨與投訴，將會審慎接觸廣告主並進行調查。

根據Grief Encounter統計，英國每29個孩子就有1個在16歲左右的年紀失去父母或兄弟姊妹，創辦人與執行長Shelley Gilbert說，「麥當勞廣告一直以來都主打情感訴求，但他們現在做的事是利用失親孩子的心理情緒，作為與年輕人和父母連結的管道，但這次卻失敗了。」

Gilbert表示，「我們非常支持孩童和父母永遠記住他們所愛的人，家庭記憶能讓他們記得那些快樂的時光，也能以開放心態討論逝去的家庭成員。」

但Gilbert批評，「利用廣告暗指品牌能夠藉由一餐治癒內心的不幸，是件不敏感的行為，且該品牌根本就不能體認消費者人生中的重大時刻。」