全球僅餘30隻！ 瀕危魚恐因中國人食用絕種

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）全世界最稀有的海生哺乳動物，將因為中國的食譜中「來者不拒」消失在地球上，更慘的是，這種生物，甚至並不是捕撈的主要對象，完全是「順帶絕種」。

「小頭鼠海豚」(vaquita)是鼠海豚的特有種，然而，這種優雅的生物在墨西哥灣的棲息地只剩下不到30隻，在幾個月內就可能因為當地漁民非法捕撈而絕種，但是牠們並不是這些漁民的主要目標，真正的目標是加利福尼亞灣石首魚(Totoaba)的魚鰾。

事實上，無論是小頭鼠海豚還是加利福尼亞灣石首魚，皆屬於瀕危魚類而受到《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的保護，兩者皆被國際自然保護聯盟(IUCN)列為「極危物種」(CR)，僅次於「完全滅絕」(EX)和「野外滅絕」(CR)兩個等級，隨時都有從地球上消失的可能性。

加利福尼亞灣石首魚被中國人認為具有壯陽的作用，偷捕到的漁獲將會送往中國的黑市販賣，根據調查員的追蹤，在廣東汕頭的魚市，加利福尼亞灣石首魚的魚鰾一公斤可以賣到2萬美元的天價，因此又被稱為「海上海洛因」，而小頭鼠海豚，雖然沒有什麼實質的功效，卻因為盜漁者使用流刺網捕魚，小頭鼠海豚常常一頭撞進網中，導致一年就有39到84隻因此喪命。

調查小頭鼠海豚絕種危機的是生態犯罪調查組織「大象行動聯盟」(Elephant Action League)，調查員Andrea Crosta表示，儘管這兩種生物都瀕臨絕種，需求一直沒有下降，而隨著數量越來越珍稀，價格一路高漲，被視為只有有錢人才有資格享用的珍饈，更因此成為財富與地位的表徵，被廣泛用於商業送禮甚至是婚姻禮盒。

Crosta進一步指出，由於食用魚鰾的人通常是富人或位高權重者，取締這些產物的官方行動通常軟弱無力而沒有效用，黑市的販賣者透露，當收到檢舉時，相關單位甚至會私下先警告黑市，讓他們先把貨品藏起來，好讓調查員什麼都查不到。

墨西哥的流刺網使用禁令將在本(5)月到期，世界自然基金會(WWF)除了要求墨西哥政府延展禁令的期限外，更呼籲中國、美國兩國政府與墨西哥通力合作，阻止藉由運毒路徑或混雜在一般漁獲內出境的盜魚。

2015年的時候，墨西哥政府的環境機構Profepa估算，1公斤的石首魚魚鰾價值就相當於1.5公斤的毒品，比魚子醬珍貴10倍，更是比一般而言認為高價的象牙貴上30倍。

為了保護這兩種魚不絕種，科學家特別籌措了高達400萬美元的緊急資金，希望能在美國海軍訓練的海豚幫助下，捕獲幾隻這兩種魚，並將牠們安置在科學機構的保護下，然而，以小頭鼠海豚而言，由於從未有人嘗試捕獲過，能否捕獲他們給予安置仍是個大問題。