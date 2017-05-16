診所疑似共用針具 5患者染C肝

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）桃園市楊梅區「維蓮診所」疑似重複使用針具為病患注射藥物，導致5名病患感染急性病毒性C型肝炎。

疾病管制署日前接獲醫院連續通報5名急性病毒性C型肝炎確定病例，經衛生局疫調後發現，該5名個案均曾至桃園市楊梅區「維蓮診所」就醫，並曾於該診所注射藥物，經調查該診所針具並未於使用後即時丟棄，有重複使用情形。疾管署呼籲，去（105）年6月10日至今年5月12日曾於該診所進行針劑治療的民眾請主動至桃園市楊梅區衛生所抽血檢查。

疾管署綜合個案疫情調查、病毒核酸序列相似度及親緣性分析，研判為群聚事件，感染原因為使用受汙染針具所致。

疾管署表示，目前已掌握曾於該診所就醫個案名冊，已陸續聯繫通知其抽血檢驗進行追蹤，以確認其是否受到C型肝炎感染。

疾管署提醒，經由血液進入體內造成傳染的疾病包括C型肝炎、B型肝炎及HIV等，因此應避免不必要的注射行為、與他人共用針具、注射器或發生不安全性行為、共用個人器具（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪、刮痧板）等。

急性感染C肝後約20-30%患者有臨床症狀，可能出現發燒、疲倦、厭食、隱約腹部不適、噁心、嘔吐或黃疸等相關症狀。疾病嚴重度可從不明顯的症狀到會致命的猛爆性肝炎，甚至約有70%-80%的感染者會演變成為慢性肝炎，更可能進一步演變成肝硬化或肝癌。