《台灣英文新聞》擊敗聯合報 奪下編輯駭客松競賽第二名！

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）本(5)月12至13日，《台灣英文新聞》(Taiwan News)在台北參加首次由「全球編輯網絡」(Global Editors Network, GEN)和「數位時代」主辦的編輯駭客松競賽，於9隊國際媒體參賽者中脫穎而出，以虛擬實境的視覺焦點追蹤科技拿下第二名的佳績。

「編輯駭客松競賽」是由巴黎GEN主辦的國際駭客松競賽，期望能鼓勵全球頂尖新聞媒體利用科技創造出新型態的新聞報導方式。GEN是個由26個專業媒體人組成的國際組織。

而台北場次則是由GEN和中文科技媒體「數位時代」共同合辦，從9隊參賽者中選出前三名，儘管GEN的專案負責人Evangeline de Bourgoing在13日宣布得獎名單時表示，前三名的實力都處於伯仲之間，《台灣英文新聞》仍然擊敗《聯合報》與《關鍵評論網》成為表現最優秀的台灣媒體。

參與這場競賽的國際媒體還包括最大的中文媒體網站《南華早報》、柬埔寨媒體《The Phenom Penh Post》與線上媒體《香港01》。

這次GEN的編輯駭客松競賽是第一次舉辦台北場次，主要聚焦在利用擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)與線上直播(livestream)的科技塑造新形態的報導方式。

《台灣英文新聞》團隊是由記者林芝(Judy Lin)帶隊參賽，與「DearChef」私房料理分享平台創辦人林育全和虛擬實境工程師謝承緯攜手，採取跨領域途徑解決一般在虛擬實境新聞報導遇到的日常問題。

由於在360度新聞影片中，觀眾很容易因為畫面背景資訊過多、或來不及轉回到受訪者身上，導致注意力分散到其他畫面，而錯失了重要新聞報導資訊，因此《台灣英文新聞》團隊利用虛擬實境裝置如HTC Vive的視覺焦點追蹤科技(暫時命名為Focals)，協助新聞媒體追蹤觀眾的視覺焦點，並獲取資訊以利整合出最佳的拍攝角度與報導手法。

比賽優勝者《香港01》獲得了一張下(6)月的維也納免費機票，前往奧地利推銷在香港各地拍攝的360度靜態照片，讓遊客能分享對該地的回憶與心得，至於第三名的《聯合報》則提出線上影片標註和筆記分享的網站。

這場競賽的評審委員包括GEN專案開發者Evangeline de Bourgoing、Google新聞實驗室(Google News Lab)的亞太區負責人Irene Jay Liu、HTC Vive X Accelerator經理吉慶和其他台灣評審。