16歲少年猝死 死因攝取過多咖啡因

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）上個月美國南卡羅來納州一名16歲高中生於課堂上猝死，經法醫解剖後，證實死因為咖啡因攝取過多。

根據《CNN》報導，Cripe於4月26日中午12點30分到麥當勞買了杯拿鐵咖啡，接著他又喝下了含有咖啡因的激浪汽水（Mountain Dew）和能量飲料。下午2點30分Cripe於課堂上昏倒，送醫緊急搶救後下午3點40分宣告死亡。

於本周一（15日）的記者會上，法醫Gary Watts證實，經解剖後，確認Cripe沒有心臟方面的疾病，也沒有任何酒精或藥物的反應，死因為咖啡因攝取過多引起心律不整。

法醫Watts更強調，Cripe攝取的咖啡因總量完全符合法定規範，沒有超標。由此事件證明，我們需注意到底孩子每日喝下了多少飲料？這些飲料又含有哪些成分？

記者會上，Cripe的父親Sean Cripe哀慟的表示，身為父母的我們，每日戰戰兢兢的深怕孩子有任何的損傷，我們擔心他們的安危、健康。當孩子第一次開車時，我們更是提心吊膽。但這次帶走我兒子性命的不是一場車禍，竟然是合法的咖啡因飲料！

Sean Cripe表示，希望不會再有第二個Cripe事件的發生，希望家長和孩子們能警覺到含咖啡因成分的飲料對幼童和青少年健康的危險性。

所謂心律不整是心跳異常跳動的總稱，可以是異常的很快、很慢跳動，偶而不規律跳動或者長期經年累月都不規則。

嚴重的心律不整會造成心臟打出去的血液量減少,導致身體各重要器官缺血，如心臟、腦部和肺等，並產生全身無力、倦怠、頭暈、昏厥、呼吸困難或胸痛等症狀。有些心律不整會增加中風或心臟衰竭等併發症的風險，甚至導致心跳驟停、休克、猝死。