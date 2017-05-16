簡又新專欄─巴黎協定的經濟三大目標  低碳產業影響全球經濟發展

COP21聯合國氣候變遷大會制定了「巴黎協定」之後的三個長期目標，致力於創造低碳產業影響全球經濟發展。

第一個影響目標為溫度目標，至2050年全球溫度上升要控制在工業革命前的兩度範圍內；第二個是金融目標，引導全球金融流向低碳和氣候韌性的投資，先進國家承諾2020年之前每年捐贈1,000億美元給開發中國家用為因應氣候變遷工作資金，但如何動員全球金融體系完成世界金融目標則更刻不容緩；第三個是韌性目標，例如在自然災害下要建構足夠食用的糧食和乾淨水資源，巴黎協定影響最大的就是攸關經濟面的這三大目標。

台灣雖然非聯合國一員，但要遵守並成為巴黎協定的落實者，有五件事是台灣必須執行的，第一是政府每五年要檢討碳預算並訂定相應的國家內部政策，並與企業和人民溝通；第二要通過盤查來落實國家的氣候變遷改善計畫，透過第三方認證排放；第三要製作報告主動公開成效，至少兩年報告一次盤查結果和實施成效，就能檢驗是否真正落實；第四就是國家氣候變遷計畫應透明及會計原則，政府和企業資訊應完全公開透明；第五就是全球各國要實施氣候調適計畫，基本上都有法律拘束力，當我們把資訊公開透明化就能檢視減碳成效。

台灣的現狀，目前台灣的能源目標首先在2025年達到再生能源容量為27GW，第二要在2025年建立非核家園，目前在法律上已正式通過核一、二、三廠除役、核四廠不運轉，第三是希望2050年時要比2005年減碳50%。

以上這些目標必須要有配套措施，第一項就是降低需求、減少電力使用，或是提升用電效率，提高汽車排碳標準；第二項是穩定開源，當我們關閉舊電廠時，新電廠要能即時取代舊電廠才能確保供電穩定，此舉是確保經濟成長、轉型成功的最重要因素；第三項是增加儲能，例如太陽能或風力發電的再生能源儲備，或是開發儲能電池；第四項是智慧整合，如建設智慧電網架設智慧電表；第五項，財稅金融要有誘因，20%的再生能源開發等同於上兆台幣投資，如何讓金融業資金導入再生能源，是很關鍵的機制和動作，如果這五項配套措施做好，能源政策就能明確實施。

進一步比較目前台灣與各國碳強度，如以國家每生產創造1,000美元的GDP排放噸二氧化碳量計算，台灣排放0.5公噸的二氧化碳，中國大陸2.06噸，韓國是0.88噸，美國0.61公噸、日本0.4公噸、德國0.8公噸、丹麥和法國更只有0.2公噸。換句話說，台灣所產生經濟價值的排碳成本是法國的5倍，這與台灣的工業結構有關。

根據能源局統計，全台四大能源密集工業分別為紙業、化學材料、金屬和非金屬業，耗費全台49%的能源，所產生的GDP卻只有5.42%，代表這些行業需要重新思考能源使用效率，提高能源生產價值。

另外，台灣溫室氣體排放的四大部門如下，第一為石油公司和發電廠等能源產業及部門，第二是製造業，第三是運輸業，最後是農業和建築住商業，尤其製造業排碳占48%，導致工業成為排碳量很大的一環，政府須致力於減少工業碳排，而這則牽涉到工業結構轉型。

在運輸業部份，推動節能的運輸工具(如興建捷運系統)，是節能減碳的重要工具；而大眾運輸的標準也很重要，台灣目前陷入PM 2.5的空氣污染困擾，其主要污染源之一就是汽機車，如何加強電動車的使用，需要政府的金融或財務鼓勵措施。

最後是房屋建築業，台灣在整體房屋設計的節能架構和標準較差，對能源減碳的使用法規和標準也不如其他國家，如何實現能源政策、達成長期一致性的目標，首要方向就是把目標訂定清楚，例如2025年台灣的能源組合為何、能否合乎聯合國訂定之目標，更重要的是每年的減碳路徑圖也要清晰，大家才能跟進，因為政策是決定未來國家發展的重要因素，國家節能減碳成功才能步入先進國行列。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。