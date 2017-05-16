一帶一路高峰論壇閉幕  歐洲拒簽相關貿易文件

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國於14、15日在北京舉行「一帶一路國際合作高峰論壇」，多國領袖及代表團出席與會，習近平採開放態度，但各國看法不一，美國參與、歐洲對公共採購透明度有疑慮。

由中國發起的跨國經濟合作倡議「一帶一路國際合作高峰論壇」15日進入最後一天，這次首屆論壇共29國領袖出席，西方主要國家領袖皆未與會，但美、英、日與南韓皆派代表參加。

習近平在會議上表示，「一帶一路」向所有志同道合的朋友開放，不排除也不針對任何一方，他呼籲各國合作，「不能畫地為牢，不搞排他性安排，反對保護主義，要加強政策協調，不搞以鄰為壑。」

為期2天的高峰論壇在15日下午閉幕，傍晚發表各國領袖簽署的公報，涵蓋融資和人民間關係等議題的聲明稿，為會議劃下句點，根據《路透社》報導，公報稱全球經濟依然面臨挑戰，將努力促進在WTO框架範圍內的開放型多邊貿易體系；公報並重申在公平競爭基礎上擴大貿易和投資的重要性，歡迎和支持一帶一路加強亞歐互聯互通的倡議。

會後習近平表示，與中國簽署協議的國家與國際組織有68個，共達成5項共識，明確一帶一路建設合作目標與方向，他重申不以意識形態劃線，不搞政治議程、不敲排他性安排。2019年將召開第二屆高峰論壇。

但各國看法不一。由於一帶一路將穿越喀什米爾地區與巴基斯坦，令印度不滿，未派代表出席，印度外交部發言人貝格雷前天抨擊，沒有一個國家可以接受「忽視其主權和領土完整的計劃。」

美國代表團長、白宮國安會亞洲事務資深主任博明(Matt Pottinger)則表示，「美國企業在全球基礎建設的開發方面，有長久而成功的紀錄，如今準備參與一帶一路計畫。」但他強調，此計畫成功有賴多項因素，包括政府採購透明及高品質的融資，以防出現無法維持的債務負擔，還有各國廣泛參與。

《法新社》報導，幾個歐盟國家包括法國、德國、愛沙尼亞、希臘、葡萄牙和英國，都表示不會簽署相關貿易聲明文件，報導引述一位不願具名的外交官說，歐盟國家認為，這份聲明文件沒有充分解決歐洲對公共採購透明度和社會環境標準方面的疑慮，且竟是上周才發給各國商討，不接受修改，令人難以接受。北京希望藉此鞏固在亞、非、歐的貿易關係，但部分人士憂心一帶一路計劃優先為中國出口商服務。

「一帶一路」是習近平於2013年提出的跨國經濟合作概念，旨在恢復亞洲到歐洲、非洲的古代陸上和海上貿易路線，中國藉一帶一路發展，與沿線國家經濟合作，包括能源、基礎建設等。目前有包括港澳在內約60個國家與地區響應，這些國家總人口達44億，GDP總值約630兆元台幣，分別佔全世界的63%和29%。