嚴防全台大雨特報 北部降溫8度

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）受鋒面影響，昨（15）日午後起全台局部地區發生大雨，甚至瞬間豪雨的雨勢。今（16）日全台天氣仍然不穩定，各地和外島地區嚴防陣雨或雷雨天氣，提醒民眾注意。

昨日全台10縣市午後發布大雨特報，據統計最大降雨發生在南投及桃竹苗山區，而新竹、宜蘭部分地區及新北中和區甚至發布一級或二級淹水警戒。中央氣象局表示，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖仍有陣雨或雷雨的天氣。溫度方面，由於雲量增加及降雨的關係，各地氣溫皆有下降趨勢，尤其北部高溫有8度的降幅，須留意溫差。

明（17）日鋒面南移並滯留於巴士海峽，台灣南部及東半部地區有短暫陣雨，午後北部山區及中部地區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

根據氣象專家吳德榮在洩天機教室中提到，周四、五(18、19日)鋒面滯留在巴士海峽，西半部天氣穩定，高溫逹32、33度以上，因濕度高、感覺很悶熱；東半部及午後山區有局部短暫陣雨的機率。周六(20日)有一波微弱鋒面通過北部海面，影響輕微，僅北台灣雲量略增，有一些局部零星降雨的機率，中南部不受影響，東半部及午後山區仍有局部短暫陣雨的機率。

下周日、一(21、22日)微弱鋒面遠離，西半部穩定，天氣悶熱，高溫逹32、33度以上，東半部及午後山區有局部短暫陣雨的機率。下周二(23日)另一波鋒面接近，天氣不穩定，午後有雷陣雨。下周三(24日)又有另外一波鋒面抵達，受限於觀測資料不足，詳細天氣概況仍需再觀察。