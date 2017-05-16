蔡英文總統滿意度僅28%  一例一休政策最受爭議

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）蔡英文總統上任即將屆滿周年，各項民調紛紛顯示，去年520上台至今，蔡英文的總統民調滿意度僅為28%，不滿意度高達56%，為歷屆民選總統就職周年滿意度最低的，其中最具爭議的政策唯一例一休新制。

TVBS與Yahoo奇摩新聞分別都做出民調指出，與過去歷任民選總統李登輝、陳水扁、馬英九相較，同為首任就職周年調查，蔡英文滿意度為28%，低於當時聲望受到白曉燕命案衝擊的李登輝37%，歷經核四停工復工爭議的陳水扁41%，及遭逢金融風暴及ECFA爭議的馬英九38%，是歷任民選總統中首任就職周年滿意度最低的一屆。

在蔡英文推動的重大政策滿意度上，僅長照和國防自主兩項，滿意度分別為45%和38%，比例高於不滿意度，而最令人不滿意的政策為一例一休新制，不滿意者高達67%，僅21%的民眾表示滿意。

Yahoo奇摩新聞民調也顯示，高達65.2%的民眾對一例一休新制不滿意，不論年齡層、不分藍綠、職業別，一律都有高達5至6成以上的不滿意程度，尤其服務業不滿意度更高達71.8%，「改善勞動條件、解決一例一休問題」也被民眾列為政府應優先推動的政策之首。

本次調查是TVBS民意調查中心於106年5月5日至12日晚間18：30-22：00進行的調查，共接觸1,424位20歲以上台灣地區民眾，其中拒訪為432位，拒訪率為30.3%，最後成功訪問有效樣本992位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區等變項進行統計加權處理。

而Yahoo!奇摩新聞在今年4月7日至16日之間，委託創市際市場研究顧問公司，以線上網路問卷(IX Survey)模式調查民眾對新政府執政一年滿意度，回收有效樣本數2,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.19%。

另一方面，蔡英文總統就職將滿周年，彭博資訊用五項數字「量化」蔡總統一年來的成績單，看來是「進步」多於「退步」，但她去年就職時承諾要解決的低薪問題成績仍遠遜於南韓前總統朴槿惠，而蔡總統可攬為「政績」的，大概只有東南亞觀光客增加一項。

彭博資訊報導，隨著全球經濟穩定復甦，帶動台灣官方上修今年經濟成長預估至1.92%，台股在睽違17年後再度站上萬點，且新台幣躍居為最強亞幣，外資匯入台股的資金也在主要亞股中名列前茅。

此外，儘管大陸遊客來台數大幅下滑，今年3月更較去年同期大減45%，但台灣政府推動「新南向」政策，透過簡化簽證等方式吸引東南亞遊客人數增加，仍讓去年來台觀光人數創新高。

然而，蔡總統在就職演說中承諾要解決低薪困境的成績卻低落，彭博資訊引述主計總處資料指出，台灣2016年平均月薪為新台幣48,790元，年增率僅0.6%，低於2015年的成長2.5%，也不及南韓2016年平均月薪的成長3.8%。

彭博指出，蔡總統面臨的另一個課題，是為台灣央行找尋下一任總裁，接替即將退休的彭淮南。在彭淮南執掌的19年裡，央行外匯存底屢創新高，迄4月底已達4,384億美元，相當於台灣一年國內生產毛額(GDP)的逾四分之三。