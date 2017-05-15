馬克宏就職　誓言彌合法國分裂社會

（台灣英文新聞/ 葉子綺 台北報導）法國新任總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨（14）日於法國當地時間10時（台北時間14時）宣誓就職，正式入主愛麗榭宮，成為法國史上最年輕的總統。

馬克宏接受前總統歐蘭德的親自迎接，下進入愛麗榭宮進行閉門會談，並取得核武密碼。隨後經憲法委員會主席法畢斯（Laurent Fabius）宣布正式成為總統。儀式結束後，馬克宏偕妻子布莉姬（Brigitte Macron）前往凱旋門無名戰士墓獻花。

馬克宏發表就職演說時表示，這次選舉結果顯示，法國人民選擇投給了希望，並誓言將致力彌補社會分裂的狀態，建立一個團結、自信且強大的法國，同時也不忘強調振興歐盟的重要性。

此次就職典禮，馬克宏僅穿價格台幣約1萬5的平價西裝出席典禮，試圖擺脫傳統法國政界「多金」的形象。馬克宏的妻子布莉姬穿著由法國設計師蓋奇耶（Nicolas Ghesquiere）操刀的路易威登（Louis Vuitton）淺藍色套裝，高雅時尚的打扮獲得一片好評，也成為就職典禮中的一大焦點。

除了社會分裂與歐盟問題外，馬克宏接下來仍要面對6月的國會大選，以及恐怖主義威脅等挑戰，他也將於今（15）日至柏林會見德國總理梅克爾，期盼強化德法兩國的同盟關係。