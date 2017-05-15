期交所：期貨市場盤後交易制度暨美國道瓊期貨及標普500期貨」5/15隆重登場

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)今日(5月15日)下午3時舉辦「盤後交易制度暨美國道瓊期貨及標普500期貨上市慶祝典禮」，金管會副主委鄭貞茂、外交部國際合作及經濟事務司長李新穎、美國芝加哥商業交易所資深執行董事Mr. Sean Tully、執行董事Mr.Tim McCourt、德國交易所行情資訊負責人Dr. Hartmut Graf、美國在台協會經濟組副組長Mr. Michael Pignatello、等多家期貨商及證券商董事長、總經理等逾百位貴賓親臨祝賀。

金管會副主委鄭貞茂致詞時表示，國人的生活型態已邁向24小時全方位生活環境需求，今天期交所推出盤後交易制度，滿足了國內交易人全天參與國際趨勢的需求。新商品的推出需考量其需求性、市場流動性及商品重要性，期交所克服這些困難，並在與國外交易所的積極合作下，於今天順利推出新制度及新商品，實屬不易，金管會對此予以高度肯定。期交所盤後交易制度滿足國人全天候的交易需求，將來在更多的商品推出後，台灣的資本市場將會更茁壯成長。

期交所董事長劉連煜致詞時表示，感謝主管機關支持及全市場的共同努力，臺灣期貨市場盤後交易制度於今日下午3時順利上線。即日起，在一般交易時段收盤後，將接續盤後交易並交易至次日凌晨5時，長達19個小時的交易、幾近全天候的交易環境，是臺灣期貨市場自87年開始交易以來最重大突破之一。同時，今日上午8時45分美國道瓊期貨及標普500期貨等兩檔美股指數期貨全新上市，交易人可以直接以新台幣、既有期貨帳戶即可下單交易，為交易人開啟投資美股新管道，且兩項商品已取得美國商品期貨交易委員會(CFTC)的交易許可，美國投資人亦得直接交易臺灣此兩檔美股指數期貨。

授權期交所上市美國道瓊期貨及標普500期貨的美國芝加哥商業交易所(CME)資深執行董事Mr.Sean Tully致詞時表示，期交所是CME重要的合作戰略夥伴，期交所在推出兩檔美股指數期貨的同時，也導入盤後交易制度，讓相關商品可以在整個美國交易時段進行交易，這是一個重要的里程碑。希望藉由此項合作提供台灣交易人更多交易機會，及促進台灣期貨業發展與市場國際化，未來CME仍將與期交所更廣泛合作，共同開發市場。