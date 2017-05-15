富邦金控2017年第一季稅後淨利98.79億元　每股盈餘0.97元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行線上法說會，公佈2017年第一季會計師核閱之財務數字。受惠台北富邦銀行淨利息收入及淨手續費收入穩定成長，富邦人壽分期繳商品策略奏效及投資績效維持穩健，2017年前三月富邦金控稅後淨利達98.79億元，每股盈餘0.97元，蟬聯金控獲利之首，較2016年同期成長12.6%，年化之資產報酬率（ROA）和股東權益報酬率（ROE）分別為0.62%和9.16%。截至2017年第一季，富邦金控總資產逾6.3兆元，創下歷史新高，較2016年同期成長6.3%，居國內第二大金控公司；淨值則較去年底回升2.2%至4,363億元。富邦金控於本月10日公佈4月份自結稅後淨利22.87億元，累計前4月稅後淨利121.66億元，每股盈餘(EPS)為1.19元，維持市場領導地位。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦人壽2017年第一季稅後淨利40.1億元，較去年同期大幅成長88%，佔金控獲利39.9%。2017年第一季總保費收入（TP）達1,332億元，較去年同期成長5%，其中續年度保費較去年同期成長27%，佔比亦提升至63.7%。今年第一季初年度保費收入（FYP）為484億元，主要由分期繳及躉繳之傳統型壽險商品帶動，兩者保費收入佔比達83.7%；投資型保單受惠市場氣氛轉佳，保費收入亦創下較去年同期大幅成長75.6%的佳績。2017年第一季初年度等價保費（FYPE）為209.4億元，各通路貢獻佔比均衡；新契約價值(VNB)為94億元，VNB/FYPE比例持續提升，達45.1%。

2017年第一季負債成本持續改善，降至3.76%。受惠新產品銷售結構調整，首年成本降低，也使得今年第一季損益兩平點降至2.98%。因應市場變化，富邦人壽持續調整資產配置，增加國外債券投資，穩定經常性收益。第一季總投資資產較去年同期成長8.8%至3兆1,181億元，整體投資報酬率達3.45%，投資績效維持穩健。