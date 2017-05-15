櫃檯市場至5/12止 股票成交量日均值為258.75億

(台灣英文新聞 / 財經組綜合報導) 櫃檯買賣中心表示，截至5月12日止累積開戶數為15,120,863戶，較5月5日累積開戶數15,119,718戶，增加1,145戶，增幅約0.01%。另5月12日現股當日沖銷累積開戶數為1,238,976戶，較5月5日現股當日沖銷累積開戶數1,231,224戶，增加7,752戶，增幅約0.63%。在華僑及外國人累積開戶數173,559戶較5月5日開戶數173,514戶，增加45戶，增幅約0.03%。

在股票成交量日均值為258.75億元，總成交金額為21,735.33億元，其中盤後定價交易金額為65.85億元。另外，今年度截至5月12日止現股當日沖銷交易總買進成交金額佔市場比重為17.77%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額佔市場比重為17.80%。而興櫃股票日均值為11.39億元，總成交金額為956.67億元。

櫃檯買賣中心進一步的說，在信用交易概況方面得為信用交易家數計546家，較上週(截至5月5日止)得為信用交易家數546家，增加0家。融資餘額為636.17億元，較上週(截至5月5日止)融資餘額639.83億元，減少3.66億元，減幅約0.57%。融券餘額為128,477張，較上週(截至5月5日止)融券餘額117,076張，增加11,371張，增幅約9.71%。因此，今年度的信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為19.72%，較上週(截至5月5日止)之比例19.79%，減少0.07%。而在資券相抵交易成交值之比例為6.26%，較上週(截至5月5日止)之比例6.59%，減少0.33%。