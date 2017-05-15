天氣熱食用生食 當心吞進諾羅病毒

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）時序已過立夏，天氣越來越熱，正是民眾大啖生蠔、牡蠣、淡菜等生食的季節，當心吞進諾羅病毒！提醒民眾最好不要生食貝類，並在餐前餐後勤用肥皂洗手，才能避免病毒上身喔！

諾羅病毒是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，只需1~10個病毒顆粒即可致病，傳染力和散播力非常快。主要透過糞口途徑傳染，如：透過與病患分享食物、水、器皿、接觸到病患的嘔吐物、排泄物或病患曾接觸的物體表面、吃到或喝到污染的食物或飲料。常造成患者嘔吐、腹痛、水樣腹瀉、部分患者更可能有發燒等症狀。

對於嬰幼兒、身心障礙者或是有生理障礙的老人，由於這些人缺 乏足夠的自我照顧能力，可能因體液流失而導致脫水，電解質不足進而抽搐甚至死亡。

要注意的是，貝類等水產品具有濃縮病毒之能力，若生食來自於受到諾羅病毒污染水域的水產品，則有可能造成食品中毒，因此水產品應完全加熱後食用，切勿追求口感而忽略生食的風險。

提醒民眾，民眾飯前及便後應以肥皂洗淨雙手，尤其是替嬰幼兒和老年人換完尿布、處理完排泄物後一定要洗手，避免生食和飲用未經煮沸的水，餐飲業從業人員應依食品良好衛生規範準則，罹病或感染期間應主動告知現場負責人，不得從事與食品接觸之工作。