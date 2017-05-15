醫美糾紛多 趁暑假改頭換面要睜大眼

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）暑假和畢業季即將到來，許多大學生和職場新鮮人紛紛選擇這段期間去做醫學美容，不管是微整形或是需要動刀的隆鼻、隆乳等。根據依據台北市衛生局103-106年針對校園所做的調查顯示，有15.5%的學生接受過美容醫學。因此如何讓有美容醫學需求的民眾有正確的求醫訊息，北市衛生局將持續辦理校園講座，從源頭阻斷美醫迷思，降低醫療爭議的發生。

台北市衛生局透過校園巡迴講座進行問卷調查，調查結果顯示：原有50%的學子了解未滿18歲不得施作非醫療必要之美容手術，在近幾年宣導後，已提升至68.5%；另外，了解美醫處置醫師非為美容專科醫師之學子原有9.4%，宣導後提升至16.9%；再則，有31%學子認為非醫療人員不能提供醫療諮詢，宣導後增加至32.3%。

社團法人中華民國美容醫學醫學會陳美齡理事及皮膚科黃郁琳醫師提醒社會新鮮人，目前美容療程常見的三大迷思，請多加留意：