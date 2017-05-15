前瞻條例混亂中初審通過 遭保留協商

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）立法院經濟等6委員會今（15）日初審通過前瞻基礎建設特別條例草案，行政院版總經費上限新台幣8900億元。全案保留協商，最後召委邱議瑩11時47分在混亂中宣告散會。

立法院經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天排定聯席初審行政院版與中國國民黨籍立法委員曾銘宗版前瞻基礎建設特別條例草案。

會議開始後，國民黨立委對著台前的民進黨立委人牆灑千元假鈔、潑水，一邊高喊「散會動議 優先處理」、「會議無效、程序違法」，不少民進黨立委上衣都濕透。

邱議瑩則照議事規則進行，先確認上次會議議事錄後，由議事人員逐條宣讀條文，並讓立委登記發言。全案在11時35分全部宣讀完畢，邱議瑩宣告提報院會前須送交朝野協商，但國民黨團有異議，經過點名表決後，否決國民黨團的異議。

隨後民進黨立委邱志偉又提出復議動議，邱議瑩宣布點名表決，復議動議也遭否決，由於僅能對同案復議1次，等於也是用掉未來國民黨團提出復議的空間；11時37分邱議瑩宣告散會。

由於初審的11個草案條文全數遭到保留、送朝野協商，因此關鍵的特別條例施行日期、總經費上限、前瞻基礎建設項目等，都遭保留協商。

根據行政院版本草案，前瞻基礎建設項目包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設，總經費上限8900億元，條例施行至民國113年12月31日為止。

會後國民黨團立委也在現場舉行記者會，黨團總召廖國棟說，前瞻完全沒有經過嚴格評估，連最起碼可行性評估、經濟效益、環境影響都沒有完整評估，國民黨團堅持會議無效，條例一定要退回重擬，一定要變成4年5000億元，堅決反對8年9000億元。