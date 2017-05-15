〈時評〉520民調的背後迷思

蔡英文總統即將就職滿周年，各項民調紛紛出爐，數字也確實不太好看，只是數字的背後，往往有多種解讀，各取所需，蔡政府除了參考外，最重要的是，不要因此對改革的腳步有任何遲疑。

如同蔡總統日前接受媒體專訪，強調多數執政者的思維，是把改革工作放到第二任再來做。確實，改革必然會引起陣痛，這些數據會直接反應在民調上，正常不過，但若據此來檢驗蔡政府，未免太早、太過於武斷。

何況，民調題目的設計，往往就大有文章。例如，「你對蔡英文總統推動年金改革滿不滿意？」這樣的問法，多數人回答都是不滿意的，因為，有些人認為改革速度太慢，有些人卻覺得推動腳步太快，這兩種人都會回答不滿意。

但若是問「你對蔡英文總統推動年金改革支不支持？」多數人的回答又是肯定年金改革方向。只要若稍為不注意，問出來的結果差別甚大，更遑論於後續解讀分析。

同樣地，兩岸關係發展面向，若純粹探討蔡英文總統的表現，受訪者同樣不會感到滿意，因為兩岸關係受制於中國的影響下，目前兩岸關係的表現當然不好，即便蔡總統釋出善意，倡導「三新」的兩岸新方向，做了再多努力，對方鐵板一 塊，兩岸關係都不可能好轉。

因此，較佳的問法，應該將中國的表現，一併納入民調範圍，才能真正呈現民意走向。

再試著想像，問卷若是先提到，對經濟、年金改革、轉型正義、一例一休等這些政策的滿意度，一連串的答題之後，再問對蔡總統「整體」施政表現，可想而知，在前述問題引導下，最後的施政滿意度當然低迷，不像第一題劈頭就說，「你對蔡英文總統施政滿不滿意？」受訪者回答的感受會有不同。

了解民調設計的關鍵後，520執政滿意度的民調，會出現怎樣的結果，也就不太令人意外了。

（作者李平華，資深媒體人）