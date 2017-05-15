出席「亞洲矽谷高峰會」 陳建仁：台灣創新能量搖籃

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）陳建仁副總統今（15）日赴桃園出席「亞洲矽谷桃園會2017高峰會」，表示「亞洲．矽谷計畫」已獲致豐碩成果，同時期勉業界與政府共同打拚，提振台灣經濟的成長動能。

副總統致辭時表示，「亞洲．矽谷計畫」是引領台灣邁向軟硬整合實力的火車頭，也是孕育台灣豐沛創新能量的搖籃。

他表示，歷經半年努力，「亞洲‧矽谷計畫」已獲致豐碩的執行成果。例如，在吸引創新人才、團隊方面，政府規劃每年選派至少50位博士至矽谷實習，將國外研發創新能量導入台灣；也研擬《外國專業人才延攬及僱用法》的草案，希望藉此吸引國外優秀人才。

陳建仁接著說，連結國際研發能量也是亞洲‧矽谷方案的重要策略，政府積極推動與微軟、高通、思科等國外企業的合作，也和美國在台協會（AIT）在桃園合辦「台美數位經濟論壇之智慧科技研討會」，啟動台美智慧城市合作平台。

他也向在場企業喊話，表示在政府推動「亞洲‧矽谷」計畫的同時，十分樂見民間自發性召開物聯網政策論壇，從企業、科技、新創等不同角度，對政府政策提供建言，進而形成良好政策引領產業發展，促進資金流動，創造正向循環。

陳建仁進一步表示，桃園市與嘉義市雙雙入選了2017年智慧城市論壇（Intelligent Community Forum,ICF）的全球七大頂尖智慧城市，這是台灣軟硬體產業實力的展現，更是台灣企業拓展商機、創新營運模式的絕佳起點。

副總統最後表示，為了因應數位經濟的快速變遷，新政府一直全盤地在法令、政策、資金各方面努力調適，希望能建構良好的經濟發展環境，「亞洲‧矽谷計畫」即為最佳例證。深信只要有良好的環境、政府把該做的事情做好，台灣的企業與年輕人就能與世界菁英一較長短。