看影片學買權證 富邦全新權證教育訓練網站上線

認購(售)權證屬於交易成本低且多空皆可操作的投資工具，非常受到小資族的歡迎，然而，因權證屬於選擇權性質的有價證券，具有存續期間及時間價值遞減的特性，雖然交易方式與現股相同，但商品的特性及交易技巧對於許多新手投資人來說仍屬不容易，有鑑於此，富邦證券推出全新權證教育專區-小資金大未來 為財富領航，除了以淺顯易懂的圖示及文字，更用有趣的影片，帶領投資人了解權證商品。

富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑表示，此次推出全新權證教育專區共分為六大專區，包括權證基礎篇、權證交易篇、挑權證秘笈、權證投資的風險、ETF權證專區及94要懂富家人的影音專區，有別於一般券商權證教育訓練專區的傳統教學內容，特別以活潑生動的動畫搭配淺顯易懂的文字說明，用深入簡出的方式介紹權證商品，其中更把投資人高度關注的ETF權證單獨拉出說明，讓投資人更了解這項在台灣就能用權證投資國際主要市場的商品。

富邦全新權證教育專區中，除了介紹權證基本的商品特性及投資人如何開始買第一張權證，更是不藏私的提供挑選權證五大步驟，幫助投資人在權證投資時更容易選出適合自己投資的權證。此外，權證投資不能忽略的就是要了解權證投資的風險，富邦此次也將投資人常見的權證交易問題及券商不報價的時機，用圖示的方式表達，期許投資人在了解投資風險之後，權證投資能更得心應手。

近年來指數化投資大行其道，其實ETF跟權證也可以形成完美的搭配，立足台灣，只要有證券交易戶，即可透過ETF權證投資全球股市，並掌握今年全球重要大事造成的股市波動，創造財富。為了讓投資人進一步了解何謂ETF權證及怎樣的投資人適合投資ETF權證，富邦此次也特別推出ETF權證專區，除詳細介紹ETF及ETF權證的商品特性外，也說明了ETF權證的投資優勢及適合的投資人。

吳仁傑表示，在長期低薪低利的時代，投資人一定要學會如何利用理財替自己加薪，而權證又是投資理財不可或缺，一定要了解的一項投資工具，透過全新富邦權證教育訓練專區https://www.fubon.com/securities/warrants/fortune_guide/index.html，相信能讓投資人權證投資之路更順利。

最後提醒投資人，只要於5月份買進富邦權證，並報名經濟日報權民搶百萬活動，不限金額與筆數，即可獲得抽獎機會，有機會抽得最大獎10萬元現金及蘋果iPhone 7等其他多項好禮，更多權證資訊可至富邦權證財神網查詢http://warrants.fbs.com.tw/ 。