二級珍稀野生動物 魚鷹落難獲救

苗栗縣政府農業處今天指出，一隻列為二級珍貴稀有野生動物的魚鷹，被發現掉落在頭屋鄉中正路上，經獸醫師檢查不排除是捕食獵物時撞擊受傷，恢復狀況良好將擇期進行野放。

魚鷹顧名思義，以捕食魚類為主，平常活躍於水域上空，當牠發現水中獵物，就會從空中往下高速俯衝，伸出利爪斜插入水中捕捉獵物，在台灣以冬候鳥為主，但林務局發現夏季期間於水庫周邊，仍有小群落繁殖活動。

這隻落難魚鷹在車來人往的頭屋鄉中正路上被發現，一家麵包店業者看到魚鷹不斷拍動翅膀卻無法飛起，趕緊通報消防隊員前往帶回安置，再由保育人員送至動物醫院檢查。

獸師師表示，魚鷹身體脂肪層厚實，研判不是虛弱個體，但頭部有低垂和不自主晃動的情況，推測應該是捕食過程中撞擊受傷，進一步幫牠補充水分並留置在保溫箱持續供氧，度過一夜精神明顯改善許多。

目前魚鷹已交由行政院農委會特有生物研究保育中心照料，進入評估飛行能力階段，傷勢逐漸好轉，等待健康無虞，將再送回苗栗進行野放。