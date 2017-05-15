秀場天王豬哥亮大腸癌病逝 享壽70歲

(台灣英文新聞／藝文組 綜合報導)秀場天王豬哥亮因大腸癌末期入院多時，他的主治醫師、台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅今（15）日表示，豬哥亮因癌末、肝衰竭，於清晨5時左右去世。

豬哥亮2014年確診大腸癌，雖曾開刀，但因處理較晚，2個月前住進台大醫院，一度傳出命危。梁金銅受訪時曾說，家人已簽放棄急救同意書，且已有安寧共照。

梁金銅上午受訪時表示，豬哥亮是在睡夢中安詳離世，死因是因癌末引起的肝衰竭。

豬哥亮家屬今天也發出聲明，證實豬哥亮在今天5時於台大醫院過世，「他走的平和，很安詳，困擾他的病痛，再也不會讓他感到難受」。

家屬聲明稿如下：

圖片擷取自中央社。

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豬哥亮今晨過世後，遺體上午移到位於板橋長江路的「龍華會館」，家屬在會館內助念。豬哥亮遺體預計稍晚被移至板橋殯儀館。

早年豬哥亮在秀場紅極一時，還擁有南霸天的封號，但因欠賭債「出國深造」消失多年，2009年復出後主持、演戲、唱歌樣樣來，為台灣觀眾帶來許多歡笑，他的一生，比舞台角色更富戲劇性。

復出後在電影「雞排英雄」中梳油頭演四神湯小販選議員，之後每年春節都推出賀歲電影，如「大尾鱸鰻 」、「大稻埕」、「大囍臨門」、「大顯 神威」，及2017年最後一部作品「大釣哥」。

今年年初宣傳「大釣哥」時，豬哥亮還特別向醫師告假延後療程，為的就是要替自己投資製作的《大釣哥》跑校園、參加記者會，當時的豬哥亮已經兩頰凹陷、氣色不佳。

家務事紛紛擾擾吵不完

「出國深造」的豬哥亮，重返演藝圈後，多次透過媒體鏡頭向謝金燕喊話想見面，從滿心期待到不願再聊，父女恩怨全攤在螢光幕前，謝金燕曾自嘲「家務事又臭又長」，重複被報導，抱歉讓大家看笑話。

豬哥亮與謝金燕是否破冰相見，一直受媒體關注，豬哥亮也不時喊話，甚至曾說「有一天我走了，她就回來」；這些年豬哥亮開新節目、生日等，謝金燕都會送上親筆信或禮物，但始終沒公開露面挺父親。

父女情結難解，外界看得霧煞煞，直到去年謝金燕在演唱會用千字文揭家醜，提到媽媽被家暴及這輩子最難堪過往是接納小三，同意共事一夫，只為讓小孩有完整的家，無奈家庭還是破碎；隔天豬哥亮透過影片聲明直喊「好毒喔，女兒」。互揭瘡疤，父女關係降至冰點。

家務事紛擾數十年，豬哥亮終在今年與謝金燕團圓，解開父女情結，放下是非恩怨，豬哥亮重拾天倫之樂，重病期間兒女團聚，陪伴這位秀場天王走完人生最後一段路。