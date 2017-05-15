5月15日台灣各報頭條速報

聯合報：勒索病毒 全球恐怖周一



聯合報15日報導，歐洲刑警組織主任韋恩萊特十四日表示，「WannaCry（想哭）」電腦勒索病毒至少波及一百五十國，受害人數達廿萬人。周末假期病毒災情似漸趨緩，但十五日周一上班日恐有更多人受害。



中國時報：北韓導彈 給文在寅送禮



中國時報15日報導，儘管美國與南韓近來釋出對話善意，北韓仍於14日，也就是南韓總統文在寅上任第5天，從平安北道龜城一帶朝東北方的日本海海域發射一枚彈道飛彈，再度觸發東亞區域情勢緊張。



蘋果日報：又是酒駕 孝子遭醉婦輾命危



蘋果日報15日報導，真是悲傷母親節！台中一名王姓清潔隊員前天騎車執勤時，慘遭酒醉傅姓婦人開車追撞，並壓在車底拖行五十多公尺，車禍一旁的醫院醫護人員見狀，上前與路人合力抬起車子，將王男送急診室急救，術後尚未脫險。王男事母至孝，卻不幸在母親節前夕遇劫。王母昨到醫院探視兒子時傷心哭喊：「我以後該怎麼辦？」王男岳母則痛斥：「她酒駕造成兩個家庭被粉碎！」傅婦闖禍後一度失足跌落水溝，直說「我撞到誰？」酒測值高達一點一九毫克，被依公共危險等罪嫌送辦，檢方複訊後以十萬元交保候傳。



自由時報：國民黨無償佔國產 黨產會將追徵10億



自由時報15日報導，國民黨早期以「轉帳撥用」無償取得國有房產土地，因涉及「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」之政黨不當取得財產，行政院黨產會最快本月底就會做出認定並祭出行政處分，向國民黨追徵高達近十億元的價金，此案也將是黨產會成立後首次確定向國民黨追徵價額的案件。