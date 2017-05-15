〈財經主筆室〉一家公司獲利占台灣全體製造業22%、市值比重18%是好事嗎？

《天下雜誌》5月中公布台灣企業「2000大調查」，台積電第15年蟬聯獲利龍頭，去年稅後獲利3,342.47億，占台灣全體製造業總獲利1.5兆元的22%，相當於7.7家台電（台灣服務業第一）、11家國泰人壽（台灣金融業第一）的盈餘。上周台股站上萬點，台積電站上205元，功不可沒，市值也來到5.38兆元，占台股總市值29.64兆元的18.15%。只是，值得思考的是，擁有一家無論是獲利或是市占都國家整體近二成或以上的公司，是好事嗎？

台股近年來凌厲漲勢，靠的是「一顆蘋果」無庸置疑，美國蘋果電腦9日股價飆上153.71美元頂點，今年來漲幅33%，市值高達8013.7億美元。高盛證券最新報告，那指市值比重前五大權重股，分別是蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、谷歌母公司字母（Alphabet）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon），蘋果占比11.9％居五大龍頭之冠，遠遠領先市值6599億美元的谷歌母公司，它的占9.4%、微軟占8.2%、亞馬遜6.9%、臉書占5.5%。

不過台積電一家占台股市值的比重就高達18%，獲利能力更是數倍數十倍凌駕於台灣的其他企業，客戶比重更高度集中在蘋果與高通二大客戶身上。華爾街日報13日發出警告，蘋果市值創新高對亞洲股市是「800磅的大猩猩」，太過度依賴蘋果超級危機，並點名台灣主要供應鍊，因為蘋果的需求並非不會改變，技術一旦創新移轉，過度依賴的供應鍊非常脆弱，英國繪圖晶片設計商Imagination Technologies上月股價一天暴跌62%就是最慘烈的教訓。因此外資分析師近來頻頻轉向分析各家蘋果供應大廠的訂單分散程度。

始終依賴硬體代工的台灣科技廠商與整體產業，其實很早就吃過「客戶過度集中」這個大虧，在蘋果之前，其實摩托羅拉全勝時期，MOTO供應鍊也曾經撐起台灣科技股一片天，但轉型的慢的供應鍊如今安在？投資人也擔憂有一天蘋果會重蹈其他消費電子產品的覆轍，就算蘋果一直維持強勢，也難保他技術創新後的替代帶來的風險。

當然台積電靠本身的努力著重研發，如今依舊維持強勢競爭力，但一家獲利或一整個供應產業鍊占台灣整體產業如此大的比重…若有個閃失對一個國家整體經濟力的衝擊，難道不該感到憂心？今年3月下旬台積電傳出因「廠房環評時間太長」，3奈米廠可能出走，打算5000億美元落腳美元的「煙霧彈」後，不見科技部、政府急得跳腳，立馬說要專案處理協助，一個公司已經大到幾乎可以左右政府政策改變，大到不能離開台灣，而企業八成股東是外資，最大收割者是外國投資人，在感謝台灣還能擁有這樣超越英特爾的國際一級大企業的同時，其實也該有另一番省思。