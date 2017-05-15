預防勒索病毒 上班前先做這些步驟

WannaCry勒索病毒在全球範圍持續擴散，為避免週一上班上學後成為受災戶，網路安全廠商趨勢科技提供關閉感染途徑445連接埠的5個參考步驟，及企業員工與一般用戶的注意事項。

由於此次勒索病毒透過掃描Windows作業系統的445連接埠來感染電腦，以下為關閉445通訊埠的參考步驟。

第一，從控制台中選擇「Windows防火牆」，並點選左方「進階設定」。第二，於「輸入規則」點選右鍵選擇「新增規則(N)…」。第三，選擇建立「連接埠(O)」的規則，並輸入要關閉的445，務必使用半型輸入。

第四，選擇「封鎖連線」，並建議於所有網路環境套用規則。第五，針對規則命名，建議名稱可與事件或規則內容有關，避免忘記其用途，例如：TrendMicro_WCRY_445_Block。

​此外，趨勢科技也建議企業員工與一般用戶立即執行以下操作，避免病毒攻擊。第一，立即使用隨身碟、外接硬碟或者雲端空間，備份你的重要資料。第二，關閉Windows系統的445通訊埠，關閉網路共用資料夾。第三，不要點擊來路不明的網站和檔案等。

第四，修補相關漏洞，微軟EternalBlue安全性修補程式的安裝可點此：(https://technet.microsoft.com/zh-cn/library/se curity/MS17-010)，而Windows XP、Windows 8等系統的使用者，可以點擊這裡下載安裝修補程式：(http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012598)。

第五，請務必注意，如果你的電腦遭攻擊，千萬不要乖乖繳納贖金，這是無用之舉。第六，開啟電腦作業系統的Windows Update，隨時升級系統與修補漏洞。