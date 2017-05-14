過度清潔 當心青春痘越長越多 角質層受損

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）天氣越來越熱，肌膚油脂分泌旺盛下，許多民眾以為增加洗臉次數，以及換上清潔力較強的洗面乳可以達到肌膚深層清潔、改善青春痘和油光滿面的困擾，殊不知反而因過度清潔造成肌膚角質層損傷，甚至出現刺激和紅腫等問題。因此為寶貝民眾的肌膚，食藥署特別彙整出「潔肌5力」，讓大家洗出水噹噹的好臉色！

要正確洗臉，首先要打破「洗臉化粧品宣稱功能越多越好」、「洗完臉後乾乾緊緊的才是達到肌膚深度清潔」、「頻繁地洗臉就能改善青春痘問題」、或「使用偏方洗臉有意想不到的效果」等迷思。其實洗臉化粧品最重要的功能就是清潔，洗臉化粧品在肌膚上停留時間很短，過多功能宣稱無法有足夠的時間發揮效果，反而會造成肌膚負擔。

此外，頻繁洗臉只能帶走肌膚表淺層的髒汙，無法改善青春痘問題；當洗完臉感覺又緊又乾，更可能已經造成肌膚過度清潔，輕忽過度清潔可能導致肌膚的含水量降低，造成肌膚的損傷。而使用偏方洗臉，往往無法確定實際效果，更有可能造成肌膚刺激、紅腫。

舉例而言，曾有一位年輕女性想用深層清潔洗臉乳，解決粉刺青春痘等問題，頻繁使用清潔力強的洗臉產品，而忽略保護肌膚角質層，結果因過度清潔，不但沒解決青春痘，反而使皮膚角質層受損而脫皮，就醫時已產生紅疹、斑塊，需要充分時間才能復原。

為了提升民眾的潔膚知能，食藥署提供「潔肌5力」，分述如下。

1.選有標：首先要注意選購標示完整，適合自己膚質的產品，並依照使用說明正確使用。

2.微涼水：洗臉的水溫要注意，使用比肌膚溫度低的水最適當。

3.輕慢柔：塗抹洗臉用品時應先擠放在手掌中，搓揉成泡沫或液狀後再使用於臉部肌膚上，手部移動要「輕慢柔」，不要用力按壓。

4.快快洗：當確定臉部各處肌膚皆已清潔完成後，以清水將泡沫沖洗掉，不要讓洗臉化粧品在臉上停留太久。

5.適次數：洗臉次數要適時適當，每日早晚各1次不過度。

對於油性肌膚或T字部份容易泛油的人，千萬不要以頻繁洗臉的方式除油；若覺得T字部位出油時，用吸油面紙即可，以免過度清潔造成肌膚受損。