美福大飯店 夏季超值月 美國牛老饕別錯過

Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館夏季超值月活動正式開跑！即日起至6/30止，推出多款超值套餐，午間套餐1250元+10%起，晚間套餐1450元+10%起，席間再享有加購優惠法國吉拉多生蠔，單顆130元起，另外再推出【特選酒款HAPPY HOUR】買一送一活動，夏季就是要大口嚐鮮，再搭配香醇美酒，豐富夏日好食光！

夏季超值月主廚嚴選多款豐富主菜，愛吃美國牛肉的老饕們絕對不能錯的的美國極黑和牛老饕上蓋肉，上蓋肉向來以軟嫩鮮美著稱，也是老饕們趨之若鶩的極品部位，加上選自美國極黑和牛，更增添其油脂豐富度與香甜細嫩的口感，平常一客要價不斐的和牛老饕在超值月期間只要1550元+10%，就能輕鬆品嚐得到!。

另外也可選擇爐烤美國頂級去骨牛小排1250元+10%、紐西蘭草飼安格斯菲力1450元+10%、義式風味伊比利帶骨里肌1350元+10%等，若偏愛海鮮風味的，則有爐烤肯瓊風味飛虎魚1650元+10%、烤蒜味波士頓龍蝦襯綠籚筍1950元+10%，享有迷人鮮美滋味。另選購任一套餐，即享加購優惠法國吉拉多生蠔，每顆130元/三顆360元/六顆720元，想要大啖生蠔之王此刻正是時候！

夏夜晚風，在餐前來點醇酒小酌一番，夏季超值月期間晚間7點前凡點選單杯House Wine及Erdinger Draft Beer即可享買一送一Happy Hour優惠，購買整瓶House Wine，開瓶即贈Vina Erazuriz Syrah 375ml紅酒乙瓶。

即日起至6/30止，午間套餐NT$1250+10%元起，晚間套餐NT$1450+10%元起，就能品嚐到頂級美國極黑和牛、波士頓龍蝦、西班牙伊比利豬等奢華美味，在夏季超值月裡讓饕客們一嚐大啖牛排海鮮的絕美滋味！另均附無限自助沙拉甜點吧，讓人回味無窮！