乳癌高峰期45－69歲 超過9成患者非遺傳

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）昨（13）日母親節前夕，台灣癌症基金會及長期投入乳癌防治的New Balance企業，共同舉辦『粉紅健走嘉年華』，成功號召4500國人一起健走，同時呼籲國人重視乳癌防治。

乳癌長年居國人婦女癌症發生率之首位，且仍在快速上升中，根據國民健康署最新之2014癌症登記報告顯示有11,769人罹患乳癌，且發生人數首度超越肝癌排名第三，每10萬名女性即有70.7人罹患乳癌，較前一年增1.6人，發生高峰約在45－69歲之間。

為呼籲女性重視乳癌防治，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟提醒全天下的媽媽，不要以為沒有乳癌家族史就可以高枕無憂，事實上超過90％的婦女得到乳癌並不是因為遺傳。乳癌發生率攀升快速，與飲食型態西化、肥胖、太晚生育，甚至是環境荷爾蒙的影響都有相關，因此，預防乳癌絕對要做到5招：規律運動、體重控制、蔬果彩虹579、勿晚生育、定期篩檢。

特別是定期篩檢，蔡副執行長強調，早期發現的個案，零期乳癌五年存活率高達97.5%，就算是二期的早期乳癌，5年存活率亦高達將近9成，因此建議婦女應每2年接受1次乳房X光攝影檢查。然而針對政府提供45歲以上婦女，每兩年一次免費的乳房攝影檢查，篩檢率仍僅有39.5%，比起韓國的58%、美國80%，明顯偏低，因此蔡副執行長也呼籲，國人婦女應該善用政府免費癌症篩檢的良政，以維護自己的健康。