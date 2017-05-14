內政部：初胎年齡10年上升2.2歲 達30.7歲

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據內政部統計，105年新生兒較104年減少5493人，生母平均初胎年齡上升為30.74歲，相較10年前28.54歲，升高了2.2歲。

隨著社會型態的改變、晚婚、經濟不佳、托育設施和政策不健全等原因影響下，不僅出生率年年下降，生母平均年齡10年內升高2.3歲，上升為31.9歲。而平均初胎年齡上升為30.74歲，其中30歲以上者超過半數占58.30%，相較10年前增加21.29百分點。

生育胎次方面，105年出生嬰兒為第1胎者占50.89％最多，第2胎者占37.83％次之，1-2胎合計占88.72％，較96年微減0.60個百分點。近10年生育第1至2胎比率大致維持在9成上下，3胎以上比率則在1成左右。

105年嬰兒出生數以六都14萬7659人占71.13％居多，其中以新北市3萬4148人最多，台北市2萬7785人次之，台中市2萬5653人居第3。

105年各縣市粗出生率（係指一年內每一千位年中人口之平均活產數）以連江縣12.8‰最高，嘉義縣5.6‰最低；與96年比較，以臺北市增加2.1個千分點最多。

觀察育齡婦女一般生育率，亦以連江縣57‰最多，嘉義縣及屏東縣均為25‰最低；與96年比較，以臺北市增加11個千分點最多。