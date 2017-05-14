防勒索病毒 微軟開放XP更新系統

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）全球將近100國家和地區的電腦12日開始陸續遭遇勒索病毒Wannacry攻擊，資安軟體廠商Avast研究人員表示，俄羅斯、烏克蘭和台灣是頭號目標。而為了因應勒索病毒肆虐的災情，微軟公司罕見的為某些比較舊版的視窗平台再次推送安全性更新，並提醒Windows 7以上的用戶「隨時保持最新安全的更新」，以降低病毒感染的威脅。

微軟在部落格貼文提到，今年3月為補救昨（13）日網攻所利用的安全弱點，曾推送更新。美國國家安全局（NSA）外洩的文件指出了這個安全漏洞。

微軟網站上的這篇貼文說：「只要有可用的視窗更新服務（Windows Update），就能防範這個漏洞遭到攻擊。」

「至於尚未使用安全更新服務的單位，我們建議立即部署微軟安全公告MS17─010。」

Wannacry尤其會攻擊視窗XP，原則上自2014年後，這個版本的視窗便未再獲得微軟支援。

另外，為避免遭到病毒攻擊，許多資安專家提出以下幾點，希望有助於網友們遭受侵害：