5月14日台灣各報頭條速報

聯合報》新舊政府隔空辯前瞻



聯合報14日報導，前瞻基礎建設計畫引發新舊政府交鋒，蔡英文總統與兩位前閣揆江宜樺、毛治國昨（13）日下午針對前瞻計畫，隔空大論辯。蔡英文總統昨天與高中生對談時，強調前瞻計畫是以解決問題為導向，對未來的投資。江宜樺和毛治國則強烈質疑，前瞻計畫造成資源錯置，財政負擔，掏空台灣的未來。



中國時報》母親節前 林奕含雙親再發聲明：有人繼續裝聾做啞



中國時報14日報導，女作家林奕含自殺身亡牽扯出她曾遭補教名師誘姦往事，12日告別式後，由父母與胞兄帶著骨灰回台南 ，她的雙親13日發出第4份聲明，直指「還是有一些人繼續裝聾作啞」，聲明中表示「預防勝於治療！不要再有下一個房思琪！」，並說「我們一定會全力配合檢調」，也期待蒼天有眼。



蘋果日報》龍鳳胎產復心跳突停 20醫護3分鐘搶回母子3命



蘋果日報14日報導，邊為斷氣產婦做心肺復甦術邊進行剖腹產，逆轉極可能「1屍3命」結局。懷有龍鳳胎婦人廖詩婷上月19日，因為呼吸急促被送抵高醫，醫師評估需立即剖腹產。不料，詩婷上產檯即心跳停止，醫療團中有人徒手為她做心肺復甦術，有人剖開她的肚子，只花2分鐘完成剖腹產，救出1對瀕缺氧胎兒，再對詩婷電擊，終讓心跳已停3分鐘的她回復心跳，母子3人已健康出院。詩婷說，謝謝醫師們「見死也救」的堅持，她與這對兒女，今天才能「共度」母親節。



自由時報》警報又響 新勒索病毒「想哭」襲擊全球



自由時報14日報導，全球逾一百個國家和地區十二日起陸續遭到名為「想哭（WannaCry或WCry）」的勒索病毒軟體攻擊，中毒電腦的所有檔案將被強制封鎖並加密，受害方要支付贖金方能解密，否則將遭刪除。俄羅斯、烏克蘭和台灣均被外電指為「重災區」。