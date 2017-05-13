木匠手作人氣布丁 遭查獲使用過期原料

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）網購人氣甜點店家「木匠手作」驚傳使用過期原料！衛福部今天查獲網購人氣店家「木匠手作」使用過期的食品添加物，要求停止販售與下架回收，提醒民眾若買到此批商品生產日期為2017年3月24至5月12日，應立即暫停食用，木匠手作稍早也表示，只要消費者購買到使用過期原料的布丁，可憑發票退貨退款。

網路購物盛行，食藥署近日啟動「網購人氣食品製造業者稽查專案」，和桃園市衛生局到「三汫鹿兒島食品有限公司(木匠手作)」稽查，現場查獲業者使用過期的香草香料，有效日期到今年3月23日；另在庫存也發現未開封的「德麥芒果醬」等 9 項逾期原料，但未用於生產製造。

針對過期原料、食品添加物及半成品、產品，現場共封存62.83公斤。食藥署指出，有問題的食品添加物，有效期限至106年3月23日，用於製造「荷包蛋布丁」、「滷肉飯布丁」兩項產品。

食藥署代理副主任魏任廷表示，木匠手作目前有2家實體門市，分別位於桃園旗艦店跟台北信義ATT 4 FUN，其餘都是網路銷售通路。昨晚完成稽查後，後續責成桃園市衛生局，依違反《食品安全衛生管理法》規定，開罰6萬到2億元不等。

木匠手作吳姓業者回應，原料是向固定廠商進貨，正常保存期限是2年，不料去年12月進的一批貨保存期限僅4個月，疏於注意誤用造成困擾，對消費者非常抱歉。

「荷包蛋布丁」與「滷肉飯布丁」每天銷量共約600個，現已全部暫停出貨，並配合衛生局作法，也受理民眾退費，估計本次損失上百萬元，未來用料會更謹慎。