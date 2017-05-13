暢遊嘉義 繪出歡樂 週四搶購限定！雙人入住精緻客房專案價NT$1,998

絢爛陽光灑落，正是出遊的好時節，最適合呼朋引伴來趟輕旅行。外觀猶如美術館設計的天成文旅-繪日之丘自試營運以來，擄獲大小朋友芳心，儼然成為嘉義市新興打卡景點。即日起至2017/12/29期間，天成文旅-繪日之丘推出「就四愛你999週四限時搶購住房專案」，週四兩人同行，可享超值優惠價NT$1,998入住天成文旅-繪日之丘精緻客房住宿乙晚，並贈送自助式早餐，快邀喜愛旅行的三五好友們，一同沐浴陽光的熱情，感受南台灣的魅力。

集團客房營運部營運長朱榮佩表示：「嘉義旅遊商機持續成長，天成飯店集團看好嘉義旅遊市場，位於嘉義大雅路全新開展的天成文旅-繪日之丘，自試營運來，住房率表現亮眼，房型變化多，適合各年齡層旅客出遊，飯店今年更針對不同消費族群，推出各式優惠專案及貼心服務來提升旅行體驗，讓旅客擁有精彩動人的回憶，預估可提升整體業績1~2成。」

​ 引設計、旅在地 「天成文旅 - 繪日之丘」

天成飯店集團新品牌「天成文旅」，以注重在地文化特色，客製化打造專業飯店為核心。「天成文旅-繪日之丘」為天成文旅全新開展的第一家設計精品旅館品牌，位於嘉義大雅路，呈現白色幾何堆疊的外觀，宛如美術館般的優雅外型，闡述出簡約的設計風格，客房則融入些許活潑的色調，亮眼吸睛。並且結合阿里山的意象:日出、山嵐、檜木...等自然素材，透過設計師手法的轉換，巧妙的出現於公共空間與客房之中，與旅客對話產生驚喜共鳴。天成文旅-繪日之丘擁有71間舒適客房，活潑的設計與特色畫作妝點空間，融入木質色調傳遞出溫潤與樸實，並運用燈光投射，畫龍點睛下讓視覺充滿驚艷，找到一種屬於旅行的沈穩氣息心靈，無壓、自在的停靠。客層主要鎖定親子市場及自由行旅客，因此飯店內處處打造具有童趣記憶的裝置藝術，期待給予消費者一個會心一笑的旅遊體驗。

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