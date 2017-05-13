網攻來襲 傳俄國烏克蘭台灣成頭號目標

（中央社倫敦/馬德里12日綜合外電報導）全球將近100國家和地區的電腦今天遭遇網路攻擊，資安軟體廠商Avast研究人員表示，俄羅斯、烏克蘭和台灣是頭號目標。

路透社報導，Avast研究人員表示，已觀測到99個國家和地區5萬7000起感染事件，俄羅斯、烏克蘭和台灣是頭號目標。

數家私人資安公司發現，這次的勒索軟體是WannaCry的新變種，能夠利用微軟（Microsoft）Windows作業系統1個已知的漏洞，自動在各個大型網路中蔓延。

網路安全公司CrowdStrike研究人員麥爾斯（Adam Meyers）說：「它一旦侵入，就會開始在整個基礎架構中移動，沒有辦法擋下。」

數家私人網路安全公司研究人員說，駭客很可能是利用駭客組織「影子掮客」（Shadow Brokers）4月釋出的美國國家安全局（NSA）程式碼Eternal Blue一部分，讓它變成「蠕蟲」或自行傳播的惡意軟體。目前尚無人出面宣稱犯下這波網攻。

微軟今天表示，已開始推出Windows自動更新，保護客戶免受WannaCry侵害。微軟3月14日曾推出修補程式保護他們免受Eternal Blue影響。

​微軟在聲明中說：「我們的工程師今天增加檢測和防範新的惡意軟體Ransom：Win32.WannaCrypt。」 聲明說，微軟正與客戶合作以便提供更多協助。

​網路勒索者騙受害者開啟垃圾郵件當中的惡意軟體附檔，垃圾郵件看似包含發票、工作錄取通知、安全警告和其他合法文件。勒索軟體鎖住電腦資料，要求付贖金300到600美元不等。