新北市5月5日即已採行補習班教師實名制

新北市已於上週五(5月5日)宣布採取實名制，要求補教老師使用真名，當日並宣布在原有補習班管理平台之外，規劃建置可系統性與其他各個相關平台進行資料勾稽之「補習班管理、通報及預警」平臺，具即時更新、即時通報與預警之功能，更可與多種平台（法務部、新北社會局丶家防中心及全國不適任教育人員系統）進行資料查察與勾稽，涵蓋各種不同的資料庫，含括範圍全國最為完整，以對補習班師資進行更嚴格的把關。

此外，新北市建置之補習班管理、通報及預警平臺，首創納入緊急通報與預警機制。規範依兒童及少年福利與權益保障法第53條第1項規定，凡執行兒童及少年福利業務人員於執行業務時知悉兒童及少年有遭受傷害時，應於24小時內進入平台進行通報，要求補習班確實依規定通報以利建立預警名單。新北市教育局業已要 求補習班業者於兩周內完成教職員工名單回報； 由教育局於全國不適任教育人員通報及查詢系統之完成比對，並展開後續與相關平台對接工作。

此外，教育部在5月9日邀集各直轄市及縣市政府召開會議，會議中要求各縣市教育局督導要求補習班將教職員工名冊揭露於班內明顯處，並輔導短期補習班於對外招生或廣告時須以教師真實姓名揭露，並責成地方政府於二週內透過「全國不適任教育人員通報及查詢系統」全面清查所轄短期補習班人員有無本法第9條第2項第4款之情形，新北市目前均已依照教育部規定辦理。