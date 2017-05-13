五創培養More Maker 新北市自造教育示範中心揭牌

新北市政府教育局於2015年率全國之先推廣創客教育，並於積穗國小、鶯歌工商、新北高工、板橋高中、金山高中、中和高中等6校建置創客教室，形塑創客教師社群及發揚新北創客教育精神。為持續深化創客教育，12日整合教育部及各校資源，在積穗國小成立「新北市自造教育示範中心」，並以「新北五創」作為中心推廣創客教育之主軸，強調「創客漂鳥」、「創地共享」、「創愛傳鄉」、「創師培訓」、「創發課程」五大特色，同時宣示2017年度創客課程再進化，將透過「創客設備借用」、「空間資源共享」、「偏鄉學校推廣」、「種子師資培訓」、「三階課程分享」等方式進行，其中與臺灣師範大學合作創客磨課師課程，由師大無償提供本市師生線上觀摩學習，藉此為本市創客教育持續努力。

活動開場表演由板橋高中14位師生利用校內環保材料、電子互動裝置，並結合科學原理打造臺味十足的造型樂器，如臺灣造型風鈴、小籠包蒸蒸鈴鼓、金牛角手豎琴等演奏丟丟銅、雨夜花等臺灣經典歌謠組曲，團隊還預計於106年5月中到全球最受矚目的舊金山旗艦場MAKERFAIRE進行街頭快閃演出。揭牌後由積穗國小創客社群老師進行創客三階段課程演示，包括基礎自造課程，學習運用機具及數位工具，培養基礎自造能力，由該校補校新住民學生運用雷射切割臺灣地圖，製作星砂鑰匙圈；專題模組課程則結合數位機具套件及創客概念，設計固定式套件模組，讓學生學習整合基本技術進行製作，發展整合型自造課程。創發課程，由設計思考角度出發，以體察生活中待解決問題為出發點，結合學生創意運用自造技術產出創意作品，為高年級社團課程，比照業界「FabLab」(自造實驗室)推廣動手做(make)、自學(learn)、分享(share)等概念，分為四大組製作專題並結合STEAM((Science,Technology,Engineering,Art,andMathematics)進行演示

今日並由積穗國小幼兒園大班學生與家長共同實作，將創客課程向下延伸至幼兒園，透過積木組裝形成程式撰寫的初步概念，滿足孩子拆解東西的好奇心。幼兒園許倪恩、楊淨嵐小朋友說，每週最期待的就是機器人課程，不但可以組裝自己想要的機器人，還能夠用電腦寫程式讓機器人動起來，真的非常有趣。

自造教育示範中心將提供各式課程，包含機器人組裝課程、穿戴式雲燈課程、Maker健身房、DNA項鍊製作等。除了課堂中豐富的課程外，中心外另安排本市創客社群計13校師生擺攤，展示各校結合三階段課程產出之豐富創意成果。

教育局長林奕華表示，新北「創客教育」強調動手實作和問題解決的能力，首重「實作」、「創意」、「整合」及「自學」四大理念，從「基礎工具學習」、「模組架構熟悉」到「創發作品產生」三階段養成歷程的最佳範例，更希冀藉由「新北創客123」口號--「1個idea、2人一起動手做、35好友齊分享」，讓師生能夠發揮想像力，即「想得出來，就做得出來」，並結合未來新課綱-科技領域課程目標，鼓勵落實到各校科技領域課程中，以翻轉現有的學習模式，培養可跨域創意解決問題，並可與國際競爭之人才，未來預計規劃陸續於9月至12月辦理創客季相關活動，如9月辦理創客百場研習、偏鄉創客體驗；10月辦理兩岸創客論壇及創意滑車，11月辦理師生創客松及決戰伸展臺；12月辦理創客聯展暨教案成果發表等相關活動，將提供展能平臺，展現學生豐富的成果。期待發散創客精神的能量，深植新北市每一處校園，達到「校校有創客」之目標。