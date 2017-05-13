證交所、櫃買中心、券商公會 倫敦紐約「臺灣投資說明會」成果豐碩

臺灣證交所、櫃買中心、證券商公會及麥格理證券，偕同16家上市櫃公司，赴倫敦、紐約共同舉辦「臺灣投資說明會」，於11日圓滿落幕。此行證交所並順道拜訪納斯達克交易所，商討雙邊交易所未來合作面向，並於會談中達成雙方簽署MOU之共識，展開更緊密合作。櫃買中心亦順道拜訪倫敦交易所, 雙方就協助新創事業引資及業務推展討論可行合作方式。

為落實主管機關政策，提高股市量能，證交所及櫃買中心近年積極赴海外引資，本次特別整合證券商公會資源共同舉辦，共有國內16家大型暨新銳企業（如下表）參與，產業橫跨食品、紡織、電機、電子、生技醫療、半導體、資訊服務業等。在倫敦及紐約各舉辦超過200場機構投資人與上市櫃公司代表一對一說明會，出席機構投資人各達60名。

證交所董事長施俊吉於午餐演講致詞時強調，臺灣有許多優質企業，有品牌特色、高品質、高價值的生產事業，並具有高殖利率、高週轉率、本益比合理等投資價值特性，今年以來隨著經濟情況好轉，外資持續匯入，股市表現相當強勁，尤其本月10日台股指數繼2000年之後，再度站上萬點，未來將持續推動各項市場制度與國際接軌，並更積極海外引資與外資維持暢通交流管道，吸引更多海外機構投資人資金投入台灣市場，提高台股量能。

櫃買中心總經理蘇郁卿致詞時表示證交所及櫃買中心皆在台灣資本市場扮演重要的角色，而櫃買中心上櫃、興櫃及創櫃多層次市場架構可完整協助新創事業及優質企業透過資本市場而成長茁壯。此外，債券市場亦為櫃買中心的重點業務，近年來國際債券發行熱絡，許多國際大企業例如蘋果(Apple)，已來台發行國際債券，且5月亦將有首批綠色債券發行，吸引國際注目。

證交所交易部陳麗卿協理也在午餐演講中，介紹台灣資本市場的特色，並向在場的外資機構投資者，說明近年來證交所在公司治理及各項市場變革努力的成果，也同時宣傳未來交易制度國際化的方向。

櫃買中心之午餐演講由企劃暨國際部副理蔡宛玲向與會機構投資人介紹櫃買中心之特色，會中除說明櫃買產業聚落完整可以提供投資人更透明及便利之資訊參考及評價外；近年來上櫃公司整體表現良好，包含上櫃公司整體獲利、市值、週轉率、公司治理表現等皆在會中一一介紹，以期使海外投資法人對櫃買市場有更深入瞭解。

另為落實證交所國際連結策略，推動交易所網絡關係，提高此行綜效，證交所董事長施俊吉此行也順道拜會納斯達克交易所副董事長Meyer S. Frucher。施董事長表示，目前臺灣已有4檔連結納斯達克相關指數的ETF，3檔追蹤那斯達克100指數（原型、正向兩倍和反向一倍）及1檔追蹤那斯達克生技指數的ETF掛牌，四月底兩個交易所也已共同舉辦ETF投資論壇，為強化兩個交易所合作，會談中達成共識將簽署MOU，攜手發展更多ETF、指數編製及Fintech等相關議題業務。期待未來提高台股國際能見度，吸引美國資金投資台股，進一步帶動台股整體成交量。