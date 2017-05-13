用行動支持臺北世大運 富邦金控加入官方贊助夥伴行列

富邦金控12日與臺北市政府共同宣布，富邦金控加入「2017臺北世界大學運動會」官方贊助夥伴，將提供臺北世大運七大類保險服務，並在選手村設置匯兌櫃台提供換匯服務，及設置24小時新臺幣提款機等，不僅提供參賽選手、志工及觀眾最便捷的金融服務，更是大家賽事期間最安全的後盾。本次提供的金融及保險服務整體價值超過新臺幣5,800萬元。

富邦金控表示，體育是讓台灣接軌國際的重要軟實力，推廣體育可以帶動國人健康運動風氣，更與富邦品牌精神不謀而合，因此長期以來大力支持各項體育發展，具體實踐「正向的力量」品牌精神。這次，為使參與世大運的國內外貴賓、參賽選手、觀眾及工作人員獲得最佳保障，富邦產險將提供世大運七大類保險服務，包含個人意外險及急難救助及遣送、個人意外險、僱主意外責任保險、旅遊平安保險、商業綜合責任保險、汽車保險以及電子設備綜合保險。各國參賽選手、國內外貴賓、國際志工、本國工作人員等人士參與賽事間，倘若不幸發生意外皆可獲得充分保障，讓選手安心備賽、民眾放心觀賽。

在金融服務方面，為滿足各國代表團於選手村即能享有便利的換匯及提款服務，台北富邦銀行將特別在選手村住宿區及國際區設置匯兌櫃台，安排人員提供美金、歐元、日幣、港幣與人民幣等多種幣別的現鈔換匯服務。同時，為協助世大運主辦單位方便參賽代表團繳納參賽與住宿等費用，將免除相關之外幣現鈔處理費、電匯郵電費及信用卡收單手續費等。另外，在選手村也將設置4台24小時自動提款機，讓外籍選手可以就近以國外提款卡提領新臺幣，充分展現台灣金融服務的貼心與便利性。

臺北市長柯文哲表示，今年8月臺北世大運賽事期間，預估將有來自世界各國的代表團、FISU、國內外貴賓、志工及觀賽民眾等大量人次湧入臺北，龐大的人流需要縝密的安全保護。這次，很感謝富邦金控提供世大運最強的保障，讓屆時參與的國內外人員都能安心無虞參與賽事，盡情感受臺北城市魅力，更讓世界看見臺灣金融產業的實力！

從棒球、籃球、高爾夫到馬拉松，富邦金控可以說是台灣最支持體育的企業之一。在棒球方面，2016年9月接手義大職棒隊，更名為富邦悍將棒球隊(Fubon Guardians)，正式進軍中華職棒；而在這之前，富邦贊助國立台灣體育運動大學旗下的富邦公牛成棒隊已長達25年，孕育出許多棒球國手；在基層棒球上，自2013年開始支持北市棒球基站計畫贊助國小少棒隊，並自2015年起連續三年舉辦富邦盃少棒邀請賽，扶植基層少棒。此外，2014年以全新品牌經營SBL富邦勇士籃球隊、連續3年贊助舉辦富邦LPGA台灣錦標賽、連續15年舉辦富邦長春公開賽、長期支持台北馬拉松等。

除了贊助多樣大型體育賽事、經營職業球隊，富邦金控也贊助多位菁英選手，讓他們專注發揮運動天分無後顧之憂，如高球選手潘政琮、姚宣榆，還有今天特別到場的本屆世大運舉重選手代表，去年剛奪得里約奧運銅牌的舉重選手郭婞淳，以及本屆世大運棒球選手大熱門的富邦公牛隊的投手呂彥青、黃恩賜；網球小將徐竫雯等，期待他們可以發揮所長在本屆世大運為國爭光！

而富邦金控推廣體育活動的作為也獲得各方肯定，不僅榮獲2016年教育部體育署所頒發運動企業認證標章，更屢獲教育部體育署「體育推手奬」肯定，2016年富邦金控以贊助「富邦LPGA台灣錦標賽」第九度獲得「贊助類金質獎」。今年，富邦金控更推出「眾力正夯！一起為你加油」品牌形象影片，聚集各行各業的人物大跳為你加油舞，在Youtube頻道超過200萬點播率，充分呼應「正向的力量」品牌精神！透過這活力四射的為你加油舞蹈，富邦金控誠摯邀請所有民眾一起為「2017臺北世界大學運動會」參賽的臺灣健兒加油！