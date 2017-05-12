〈時評〉公投修法有那麼難嗎？

由「人民作主基金會」發動公投修法的禁食運動，4月26日開始在民進黨中央黨部對面廣場舉行，到5月11日終於依照原定的時間，在民進黨林義雄前主席最後一位静坐下，停止了接力禁食活動。此活動設計是一天有兩位志工，24小時禁食禁語，我個人在5月4日那天參加接力禁食一天。此活動目標呼籲執政黨在520之前，也就是蔡英文總統就任一周年之前，能夠通過公投修法。但這目的顯然是落空了。雖然，在5月11日早上，民進黨副秘書長卓榮泰代表民進黨來關切，並且表達說在5月10日中常會上，民進黨蔡英文主席已裁示，盡量在這個會期通過，不然的話下個會期之前，也就是說今年年底之前，一定要通過這個公投立法。

很奇怪的事，為什麼這個已經沒有爭議的公投修法，還需要等那麼久？我說沒有什麼理由等，因為目前公投法一讀通過的條文，基本上與之前「核四公投促進會」及現在「人民作主基金會」所提議的修法方向相差無幾，而且去年已一讀通過了。那麼這一年來，為什麼這個沒有什麼爭議的法沒有進行三讀呢？主要原因就是民進黨政府及民進黨立法院黨團，不重視這個公投法修法的議題，也就是說民進黨目前不想將公投的權力還給人民。

記得 1999年4月10日，當時擔任立委、已經過世的「蔡公投」蔡同榮立委，發起了一個絶食的運動。當時蔡公投說，為了催生公投立法不惜絶食到死。會選4月10日因為 4月10日是美國的「台灣關係法」立法20週年日，十多位立委響應蔡公投絕食活動。絕食活動地點就在立法院前面的廣場(目前的停車場)。主辦單位在那裡搭了一個很大的絶食區，以及一個相當大的聲援區；我會突然想起這件事情，是因為民進黨卓榮泰副秘書長的出現。如果我的記憶沒錯的話，當年絕食活動就是卓榮泰擔任活動總幹事，我以核四公投促進會召集人身份擔任這個活動的副總幹事。所以這個活動，我本身是工作人員、也是參與者，這個活動我也參加了三天的接力禁食、喝了三天的水。當時，蔡同榮立委豪氣萬千說若不能立公投法要絕食到死。大約一個禮拜左右，蔡同榮立委感冒啦，活動最後只好草草結束，公投立法完全沒有進展。

活動十天期間，參與禁食靜坐有許多人，包括各社運團體及教授學生們，都到會場聲援。我們核四公投促進會則每天24小時都有志工人坐在那邊，而且是盤膝而坐，而不像這一次是有椅子坐的，所以讓我記憶非常深刻。更糟糕的是絕食活動結束以後，核四公投促進會的執委，也就是說大家尊敬的高俊明牧師住進了馬偕醫院，因為他與蔡同榮立委一樣，從第一天開始就絶食一直到活動結束，近乎10天的時間。後來在馬偕醫院住了大約三個禮拜，還好，高牧師的身體在調養之後恢復了，而且到今天高牧師還健在。倒是當時活動的發起人蔡同榮立委，在兩年前不幸因為中風過世了。

為了阻擋陳水扁總統要在2004年總統大選時同步舉辦核四公投，在2003年的 11月27日，國民黨主導的立法院立了一個「鳥籠公投法」。鳥籠公投法立法之後，台灣有6次全國性公投投票，都因没跨過公民數二分之一投票率門檻而没有通過。這6次公投之所以可以投票，是因為由立法院提案。而由人民發動的提案，有我當活動領銜人「你是否同意新北市台電公司核能四廠進行裝填核燃料棒試運轉」的案子，通過了第一階段的 0.5%公民數提案門檻，也就是說我們在 2014年6月份送進了11萬份的連署書，在8月22日被13位公投審議委員會委員，以「提案主文與說明内容矛盾」的荒謬理由將我們這個公投提案否決。後來雖然我們經過了行政訴訟，還是沒有辦法進行全國性的公投。因此對於將全國性公投的權力還給人民，我個人也是努力了近30年。當然是非常希望民進黨政府一執政就能夠兌現諾言，還權於民。

正好在5月11日自由時報報導，看到社運團體對民進黨政府這一年來的執政成績評分。其中，最低的是前瞻建設條例只有10分、最高的是婚姻平權有65分、勞工政策59分、原住民政策38分，其他零零種種都是不及格的分數。我在想，如果公投立法能夠在過去這一年之內排進去一個禮拜的時間，應就可以完成。那麼至少民進黨這一項目得70分應該沒有問題。而現在，如果要我打分數的話，我也會打不及格。因為對民進黨立院黨團來講，既然已經是絕大多數，而且又這個項目又已經通過了一審，我們實在想不出任何理由，可以不在執政一周年之內，通過這個重要的、將公投權力還給人民的法案。因此，這件事情可證明，民進黨政府確實在施政秩序也就是分辨事情的輕重緩急上，是大有問題的。英全政府民調會這麼低，看來也沒有什麼特別奇怪的了！