槍傷、燒傷照片曝光 羅興亞人處境再受重視

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）緬甸的羅興亞人一直以來都是世界上被迫害最嚴重的少數族群之一，為此，許多民間組織特別深入被緬甸軍隊重重包圍的地區，希望可以找到羅興亞人慘況的證據。

人權組織拍攝的照片顯示，在緬甸政府軍隊去年進行「鎮壓」之後，包括孩童在內的羅興亞難民，身上滿佈了子彈帶來的傷痕，還有各種燒傷、擦傷的痕跡，軍隊對當地人施暴的內容，在照片的佐證下幾乎無所遁形。

儘管人權團體深入當地拍攝的照片指證歷歷，緬甸政府依舊否認外界關於羅興亞人現況的所有指控，緬甸的實際領導人，曾經的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬更公開表示，聯合國人權委員會在三月通過了相關議案，授權「真相調查團」前往該地，是不尊重緬甸的行為，緬甸將不會配合，更不會歡迎任何類似的調查團。

對於緬甸不配合的舉動，聯合國高級人權辦公室(OHCHR, United Nations High Commissioner for Human Rights)和國際特赦組織(Amnesty International)直言，緬甸軍隊在當地的「掃蕩」，包含對羅興亞人進行大規模且有系統的虐待行為，這些違反人權的內容包括性暴力、虐待、折磨還有謀殺，迫使超過7.5萬的羅興亞人逃離家園，跨過國界進入鄰國孟加拉。

OHCHR高級專員Zeid Ra’ad Al Hussein和聯合國派駐在緬甸的紀錄人員Yanghee Lee皆明確的指出，根據現有的證據，緬甸軍隊極有可能在當地犯下了違反人道罪，更多的聯合國官員相信，至少有1000名羅興亞人在掃蕩中因為緬甸軍隊使用武力而喪生。

一份訪問了羅興亞難民的聯合國報告形容，緬甸軍隊不只蓄意在有人的房屋縱火，更將已經逃離火場的倖存者重新丟回火焰當中，附加的照片更是顯示了被燒傷的男孩照片，與男孩母親的證詞。

除此之外，許多倖存者也指稱緬甸軍隊朝他們開槍，聯合國在孟加拉境內設立的難民營中，的確也常常見到被射傷的難民前來尋求醫治。

OHCHR指出，逐漸增加的照片證據和相關證詞代表著，如果緬甸政府持續拒絕配合，將代表他們寧願包庇犯罪事實，也不願意負責，不過儘管如此，截至本篇截稿為止，緬甸政府並未作出回答。