「川普經濟學」錯了？《經濟學人》點出三項簡單錯誤

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）從競選到執政，出身商人的美國總統川普對於如何發展美國經濟與他國經濟狀況都有自己的見解，他特別接受《經濟學人》專訪談論「川普經濟學」概念中的貿易、稅務、移民、健保政策等，但《經濟學人》卻認為，部分想法和事實有所出入，美媒Quartz節錄專訪點出「川普經濟學」的三大錯誤。

一、中國政府操縱匯率

打從競選第一天起，川普就不斷批評中國政府刻意放任人民幣對美元匯率持續貶值、補貼國內產品，造成美國製造業無法與成本低廉的進口貨抗衡，使美國對中國長期存在大量貿易赤字、失去就業機會，因此他在競選期間多次宣稱，「當選後將把中國列為匯率操縱國。」

儘管這承諾在4月川習會後大幅度轉彎，川普在4月12日發表匯率政策的重大宣示，其中一項就是不會認定中國為匯率操縱國，但《經濟學人》仍表示，川普所說的現象已有近十年不是如此，近幾年中國政府持續賣出外匯儲備以抬升人民幣幣值。

二、增值稅(value added tax)

川普先前曾表示，北美自由貿易協議(NAFTA)的部份問題是貿易的不公平競爭，川普批評墨西哥對美國進口產品課以16%的增值稅，但美國卻對墨西哥進口產品未課以任何稅目，川普認為這使北美自由貿易協議成為一個可怕、不公平的單邊協議。

增值稅是一種對商品或服務的增值而課徵的間接稅，又稱商品與服務稅或消費稅，由於對進口品或本國產品都會課徵，被視為最不扭曲的稅目之一，也緩和了企業避稅的動機和行為；全球90%的國家都會對進口品課徵此種稅目以保障本國產品，但美國是少數沒有增值稅的國家之一，因此「是否引進增值稅」成為川普思考的問題。

經濟學家們認為，增值稅並不能算是貿易保護政策，世界貿易組織(WTO)對於各國使用增值稅的行為也鮮少有評論，正如美國國內的消費稅一樣，增值稅對進口品或國內生產品並無差異，即便如川普所說墨西哥課徵增值稅一事，在跨越國界後也不會成為問題。

三、美國的稅賦壓力

而在川普的專訪中，談論關於「改革稅賦政策而提高貿易赤字」的議題，川普用諺語「prime the pump」比喻他可以接受赤字的出現，意思大概是「以政府資金促使企業經濟發展」，且川普表示「美國是全球稅賦最高的國家」，所以更有必要實行稅賦改革。

《經濟學人》指出，川普誤以為美國是全球稅賦最高的國家，事實上在已開發國家裡，美國的稅賦相比之下較低，2015年美國稅收占全國GDP為26%，比起義大利、法國和丹麥的40%都來得低，也許川普想說的是美國的「稅率」相對來說是高的，但即使如此在計入扣除額後，美國比起全球稅率最高的國家仍差得遠。

《經濟學人》在專訪中與川普交鋒了多項經濟政策和見解，不僅更釐清「川普經濟學」的核心，也替民眾解答部分可能引用錯誤的數據和資料，真正了解美國經濟的需求與發展。