侮辱皇室？ 泰政府：臉書應審查並關閉部分粉專

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）泰國對於皇室極度尊重，使他們成為世界上控管對皇室批評最嚴苛的國家之一，最近政府更是採取行動，要求臉書強制移除在網路上批評皇室的內容。

泰國政府在今(12)日警告臉書，如果不在4天內移除臉書上大約131個被政府認定違法的粉絲專頁，就要對其採取法律行動，這些粉專中也包括了一些批評泰國王室的內容。

泰國國家通訊與傳播委員會(National Broadcasting and Telecommunications Commission)主席Takorn Tantasith告訴《曼谷日報》(Bangkok Post)，任何人在泰國都應該遵守泰國律法，因此只要131個泰國政府認定有問題的粉專中有一個沒有消失，臉書在泰國的分公司就會立刻面臨泰國法律的制裁。

事實上，在泰國法庭裁定臉書應該移除部分內容後，法院指定的309個頁面中，臉書已經遵守規定拿掉了178個，只是泰國政府仍然無法接受，警告臉書如果在16日早上10點前沒有全部移除，電子經濟和社會相關部門就會向警察報案。

泰國軍隊的網路中心(Army Cyber Center)也同時宣布，在過去的7個月內總共發現了820起對皇室不敬的網路案件，除了臉書之外，Youtube跟推特也中標，不過擁有Youtube的Google比較聽話。

根據Google公布的報告，光是2015年下半年，泰國政府就提出33起移除內容的要求，需要被移除的物件高達1,566項，不過只要泰國政府提出要求，Google幾乎有求必應，移除率高達85%，這些被要求移除的內容當中，除了對皇室的不敬用詞外，也包括批評政府的言論。

除了被動移除之外，泰國政府也要求外國媒體和公司，進行類似中國的「內容審查」，以濾除任何政府不喜歡或不想看到的言論。

自從2014年政變爆發後，新掌權的皇家軍政府就開始強力執法，懲罰「對皇室不敬」的人，去(2016)年新皇瑪哈(Maha Vajiralongkorn)即位後，就已經有超過105人被依「輕侮皇室」(lese majeste)的罪名起訴，這些人將面臨至多長達15年的徒刑。

上個月，泰國政府甚至發佈禁令，禁止任何有關三位海外評論家的言論在泰國網路上出現，至少有5人因為在臉書上分享其中一人、即泰國皇室批評者Somsak Jeamteerasakul教授的言論而被逮捕，儘管如此，截至今日截稿為止，三名評論家的文章在泰國境內仍能查看。

如果要說因為「侮辱皇室」罪行而知名的，則絕對非人權律師Prawet Prapanukul莫屬了，他因為超過10起皇室侮辱罪行被合計起訴，而面臨加總起來超過150年的徒刑，57歲的他至今仍被警方關押中。