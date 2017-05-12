《紐約時報》慶祝母親節：專為12歲小孩打造一份獻禮

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）今(2017)年的母親節很特別，《紐約時報》(The New York Times)特別在母親節當天的雜誌內發行14頁的紙本「兒童特刊」，編輯群更寫了一封有趣的信介紹當期內容。

美媒Quartz報導，這週日(5/14)的《紐約時報》雜誌將發行一份專為孩童製作的特刊，且只用紙本印製、無法在線上看到，這份特刊的負責人Caitlin Roper表示，因為電子化版本會有許多影片、圖像與360度特效，但紙本讀者都無法看到，因此發行紙本獨有的兒童特刊意在帶給紙本讀者一種創新。

這份兒童特刊的封面十分有趣，註明了編輯們的貼心提醒：「成人不應閱讀」，翻閱內頁「編輯的話」可以看見《紐時》團隊與孩童溝通的用心：

嗨，親愛的，近來好嗎？ 現在這裡沒有爸媽，我們就像個朋友一樣聊天吧。 你的爸媽最近看起來壓力大嗎？或你生活週遭的大人們看起來都壓力大嗎？這不是想像，美國現在的情況的確有些瘋狂，對大人們來說，整個世界也真的陷入了奇怪的現象。 你爸媽可能不會告訴你他們在擔心什麼，或為什麼，但《紐約時報》的我們了解你已經成熟，你可以自己讀完哈利波特，呃，我指石內卜殺了鄧不利多，而且你用iPad上癮了，這就是為什麼我們想直接告訴你世界正在發生的事。我們想解答你對政治、科學、混校跳舞的社會心理狀態，而你可以在這期雜誌中看到這些內容： 新呼拉圈：深入了解指尖飛輪(編譯：用手指旋轉或把玩的小型陀螺)

六呎深：專欄介紹那些在你出生前就已塵封於海底下的世界

核心外部：認識那些不可思議之人所做的事

專欄介紹人際與感情關係

最棒的回家作業

為什麼很酷的小孩都在布魯克林區

被藏在紙巾內的豌豆第二春

中年級時學會整理與收拾

能讓你進入哈佛的展示報告 沒有透過電腦螢幕看這些內容可能讓你感覺很奇怪，特別是外國事務可能又與你無關，我們甚至不知道這些新奇的內容是否能激發你們興趣，特別是若你們沒有將這些內容傳遞下去，我們也找不到管道能分享，但仔細傾聽、嘗試看看，就如同你可能記得你不喜歡菠菜，但媽媽把它做成蛋餅就變成一項可以嘗試的食物了，聽起來很酷。 誠摯的祝福

這份14頁的特刊內容還有NASA工程師的專訪，Roper說，「這是在透過專家經驗給小孩實務建議」，另外還有社論引用來自紐約皇后區的四年級學生作文，也表示了社論並非反映報紙或工作人員的立場。

《紐時》向美國權威時尚媒體《Women's Wear Daily》表示，這份特刊目的是在帶給讀者驚喜與喜悅，它說，「我們的目的不是要讓孩子喜歡上報紙或新聞，只是反映了孩子也想進入對話的渴望。」