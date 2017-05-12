葉門蓋達組織有獎徵答 頭獎為突擊步槍

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）如果一個國家沒有人有當兵，該用什麼方式鼓勵大家從軍呢？對於恐怖組織來說，送「槍」可能真的是最「實用」的禮物了。

恐怖組織蓋達組織(Al-Qaida)最近在葉門舉辦類似「有獎徵答」的活動，只要在這樣的考試裡獲得佳績，就可以得到豐厚的獎賞，雖然像是第二名的機車、第三名的筆記型電腦這樣的獎品跟一般沒什麼兩樣，真正的大獎可不是這些，除了手槍外，最大獎竟然是一把中國製造的AK-47突擊步槍。

葉門西南端城市塔伊茲(Taiz)的居民和媒體指出，在穆斯林齋戒月的這段時間，大批武裝分子搭著卡車穿梭大街小巷，到處貼上有關於活動的海報，同時也鼓勵當地人從武裝分子手上拿取傳單回答問題，希望可以藉此招到更多符合蓋達組織「中心思想」的聖戰士。

這些用來招募的題目包含哪些內容？

根據《路透社》(Reuters)的追蹤，題目幾乎都是像「列出三條違反伊斯蘭戒律的葉門憲法條目」、「所有人都應該知道，違背伊斯蘭教條的異教徒都必須被消滅，請列出三個來源」等這類極端組織自行解讀的內容。

至於填寫了正確答案的答案要交去哪呢？雖然在地的西方媒體進行了調查，答案卷上似乎沒有指定一個地點，不過當地人說，蓋達組織在當地的影響很大，哪些清真寺是蓋達組織勢力範圍，或是哪邊有屬於這個組織的辦公室，幾乎所有在地人都知道，因此如果真的因為被獎品吸引想要繳交答案卷的人，應該也知道要把答案交去哪。

事實上，蓋達組織作為西方認定的恐怖組織，並不是只存在一個地方，而是有許多的「分部」，而葉門分部正是最活躍的一個，他們利用葉門內戰和阿拉伯世界的紛亂擴大，甚至跨越亞丁灣將勢力深入非洲，對該地區的穩定產生很大的負面影響。